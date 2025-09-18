ETV Bharat / entertainment

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' स्क्रीनिंग हाइलाइट्स: SRK ने फैमिली संग लूटी महफिल, रॉयल लुक में दिखे रणबीर-आलिया, देखें

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पूरी स्टारकास्ट भी इस मौके पर मौजूद थी, लेकिन सलमान, आमिर खान स्कीनिंग से नदारद थे.

The bads of bollywood Screening
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' स्क्रीनिंग हाइलाइट्स (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 10:51 AM IST

Updated : September 18, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' आज 18 सितंबर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. बीती रात 17 सितंबर को 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसमें बॉलीवुड के तमाम स्टार्स नजर आए. यहां आर्यन खान अपनी पूरी फैमिली के साथ 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे. शाहरुख खान, गौरी खान, सुहाना खान और अबराम खान सभी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्क्रीनिंग पर डैपर लुक में नजर आए. वहीं, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पूरी स्टारकास्ट भी इस मौके पर मौजूद थी, लेकिन सीरीज में नजर आए सलमान खान और आमिर खान 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्कीनिंग से नदारद थे.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्क्रीनिंग पर सीरीज की स्टारकास्ट में लक्ष्य, राघव, सहर बंबा, रजत बेदी, मनोज पाहवा आदि स्टार्स मौजूद थे. अनिल अंपनी अपनी पत्नी नीता अंबानी संग आए थे.

आकाश अंबानी पत्नी श्लोका को और अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट संग पहुंचे थे. बॉलीवुड स्टार्स में रणबीर कपूर अपनी पत्नी आलिया भट्ट संग यहां क्रीम कॉस्ट्यूम की मैचिंग में पहुंचे थे.

फराह खान, राजकुमार हिरानी, अजय देवगन, काजोल, एटली, विक्की कौशल , अनन्या पांडे, तमन्ना भाटिया, माधुरी दीक्षित, श्रीराम नेने, शनाया कपूर, प्रोड्यूसर भूषण कुमार, मीरा राजपूत, ओरी, ईशा अंबानी, नव्या नवेली, बॉबी देओल अपनी पत्नी तान्या देओल और बेटे आर्यामान देओल संग पहुंचे थे.

स्क्रीनिंग पर सलमान खान के भतीजे (अरबाज खान और सुहैल खान के बच्चे) भी आए थे. ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन अपने बॉयफ्रेंड अर्सलन के साथ पहुंची थीं.

सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के स्ट्रगल और नेपोटिज्म पर बात की गई है. इसमें ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी और थ्रिल सब देखने को मिलगा.

इसे आर्यन खान ने बनाया है और बिलाल सिद्दीकी, मानव चौहान के साथ मिलकर लिखा है. फिल्म की स्टार कास्ट में लक्ष्य ललवानी, बॉबी देओल, सहर बंबा और राघव जुयाल अहम रोल में हैं.

सीरीज में साश्वस्त सचदेव का स्कोर और गाने साश्वत सचदेव, अनिरुद्ध रविचंदर और उजवल गुप्ता के हैं. फिल्म की प्रोड्यूसर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान हैं और इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है. सीरीज का यह पहला सीजन है और यह 6 एपिसोड की सीरीज है.

ये भी पढे़ं:

Last Updated : September 18, 2025 at 1:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

THE BADS OF BOLLYWOOD SCREENINGTHE BADS OF BOLLYWOOD RELEASESHAH RUKH KHANद बैड्स ऑफ बॉलीवुडTHE BADS OF BOLLYWOOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.