'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' स्क्रीनिंग हाइलाइट्स: SRK ने फैमिली संग लूटी महफिल, रॉयल लुक में दिखे रणबीर-आलिया, देखें

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्क्रीनिंग पर सीरीज की स्टारकास्ट में लक्ष्य, राघव, सहर बंबा, रजत बेदी, मनोज पाहवा आदि स्टार्स मौजूद थे. अनिल अंपनी अपनी पत्नी नीता अंबानी संग आए थे.

हैदराबाद: आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' आज 18 सितंबर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. बीती रात 17 सितंबर को 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसमें बॉलीवुड के तमाम स्टार्स नजर आए. यहां आर्यन खान अपनी पूरी फैमिली के साथ 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे. शाहरुख खान, गौरी खान, सुहाना खान और अबराम खान सभी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्क्रीनिंग पर डैपर लुक में नजर आए. वहीं, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पूरी स्टारकास्ट भी इस मौके पर मौजूद थी, लेकिन सीरीज में नजर आए सलमान खान और आमिर खान 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्कीनिंग से नदारद थे.

आकाश अंबानी पत्नी श्लोका को और अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट संग पहुंचे थे. बॉलीवुड स्टार्स में रणबीर कपूर अपनी पत्नी आलिया भट्ट संग यहां क्रीम कॉस्ट्यूम की मैचिंग में पहुंचे थे.

फराह खान, राजकुमार हिरानी, अजय देवगन, काजोल, एटली, विक्की कौशल , अनन्या पांडे, तमन्ना भाटिया, माधुरी दीक्षित, श्रीराम नेने, शनाया कपूर, प्रोड्यूसर भूषण कुमार, मीरा राजपूत, ओरी, ईशा अंबानी, नव्या नवेली, बॉबी देओल अपनी पत्नी तान्या देओल और बेटे आर्यामान देओल संग पहुंचे थे.

स्क्रीनिंग पर सलमान खान के भतीजे (अरबाज खान और सुहैल खान के बच्चे) भी आए थे. ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन अपने बॉयफ्रेंड अर्सलन के साथ पहुंची थीं.

सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के स्ट्रगल और नेपोटिज्म पर बात की गई है. इसमें ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी और थ्रिल सब देखने को मिलगा.

इसे आर्यन खान ने बनाया है और बिलाल सिद्दीकी, मानव चौहान के साथ मिलकर लिखा है. फिल्म की स्टार कास्ट में लक्ष्य ललवानी, बॉबी देओल, सहर बंबा और राघव जुयाल अहम रोल में हैं.

सीरीज में साश्वस्त सचदेव का स्कोर और गाने साश्वत सचदेव, अनिरुद्ध रविचंदर और उजवल गुप्ता के हैं. फिल्म की प्रोड्यूसर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान हैं और इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है. सीरीज का यह पहला सीजन है और यह 6 एपिसोड की सीरीज है.

