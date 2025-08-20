ETV Bharat / entertainment

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' प्रीव्यू: आर्यन खान ने खोला इंडस्ट्री का पोल, सलमान-रणवीर की झलक ने मचाई धूम - THE BADS OF BOLLYWOOD PREVIEW

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीव्यू आज रिलीज हो गया है, जिसमें कई सुपरस्टार नजर आए हैं.

The Bads of Bollywood Preview
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2025 at 7:59 PM IST

3 Min Read

मुंबई: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की लिखित और निर्देशित 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीव्यू बुधवार, 20 जुलाई को रिलीज कर दिया है. फिल्म इंडस्ट्री के अंदरूनी पहलुओं - ड्रामा, विवाद, रिश्ते, अफवाहें और इन सबके पीछे की सच्चाई को दर्शाता है. प्रीव्यू में शो में नजर आने वाले सितारों का परिचय भी दिया गया है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के मेकर्स ने 20 अगस्त को शो का प्रीव्यू जारी किया है. इसे सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'बहुत हार्ड और बहुत हर्ट भी. 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर देखें द बैड्स ऑफ बॉलीवुड.'

शो के बारे में एक दिलचस्प झलक दिखाई. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की चमक-दमक, ग्लैमर और उसके डार्क साइड को दर्शाता है. यह शो जोया अख्तर की फिल्म 'लक बाय चांस' की हल्की-सी याद दिलाता है, जिसमें एक बाहरी व्यक्ति बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों से प्रतिस्पर्धा के बीच उभरता है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीव्यू
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक नए सुपरस्टार, आसमान सिंह, जिसका किरदार लक्ष्य निभा रहे हैं, का आगमन हो रहा है, जो बॉलीवुड के नए दिलों की धड़कन है. प्रीव्यू में बॉबी देओल को हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार के रूप में दिखाया गया है. आसमान सुपरस्टार की बेटी के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं.

इसमें, राघव जुयाल 'हीरो के सबसे अच्छे दोस्त' की भूमिका निभा रहे हैं और बड़े पर्दे पर अपनी पहली फिल्म 'किल' के विपरीत, इस शो में वे एक-दूसरे का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं. सहर बाम्बा को 'नेपोकिड' के रूप में पेश किया गया है और ऐसा लग रहा है कि बॉबी देओल इस सीरीज में उनके पिता की भूमिका निभा रहे हैं.

करण जौहर एक कैमियो रोल में नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वे उन फिल्मी बॉलीवुड मेकर्स पर कटाक्ष कर रहे हैं जो बात-बात पर गालियां देते हैं. करण के अलावा, इस प्रीव्यू में सलमान खान और रणवीर सिंह भी कैमियो में नजर आ रहे हैं, जो गुस्से में अपनी 'बहुत हार्ड' लाइन दोहरा रहे हैं. आसमान को सलाखों के पीछे भी दिखाया गया है, जहां एक पुलिस वाला उसे कह रहा है, टेंशन नहीं लेने का, अंदर जाकर लोग और भी फेमस हो जाते हैं'.

जैसी कि उम्मीद थी, यह शो भारी-भरकम बजट में बना है जिसमें वीएफएक्स स्क्रीन पर कारें उड़ती दिखाई दे रही हैं, और ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन वैल्यू को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' कास्ट और क्रू
आर्यन खान के इस शो में रजत बेदी और गौतमी कपूर के साथ बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बाम्बा, मनोज पाहवा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल, अन्या सिंह और विजयंत कोहली हैं. इस सीरीज का निर्माण गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया है.आर्यन खान ने सह-निर्माता बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ मिलकर 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का निर्माण और निर्देशन किया है और इसे तीनों ने मिलकर लिखा है. इस शो का प्रीमियर 18 सितंबर से होगा.

