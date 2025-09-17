ETV Bharat / entertainment

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' कल होगी रिलीज, आर्यन खान की डेब्यू सीरीज की 5 वो बातें, जो SRK के फैंस को जाननी चाहिए

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ( POSTER )

Published : September 17, 2025

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कल यानि 18 सितंबर से बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर कदम रखने जा रहे हैं. आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड कल 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है. 7 एपिसोड वाली इस सीरीज को लेकर शाहरुख के फैंस के बीच खास चर्चा है और उन्हें कल का भी इंतजार नहीं हो रहा है. लेकिन इससे पहले द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो, हम आपको बताने जा रहे हैं सीरीज के बारे में कुछ ऐसी अनकही बातें, जिन्हें जानने के बाद आपकी बेचैनी और भी बढ़ सकती है. आर्यन खान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की कहानी को लिखा है. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और स्टारडम के बारे में बताएगी. इसका ट्रेलर दर्शकों को पहले ही इंप्रेस कर चुका है, जिससे इसकी आधी कहानी लोगों के सामने आ चुकी है. जहां तक हम समझते हैं, यह शो बॉलीवुड पर एक बेहतरीन टिप्पणी है जो हकीकत से ज़्यादा सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है. बहुत कुछ अंडरग्राउंड होता है, पूरे शो में 'चिड़ियाघर' और 'कानाफूसी' होती रहती है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है, यह कोई नहीं जानता, तो, पेश है एक ऐसा शो जो सब कुछ बयां करता है, या यूं कहें कि हम यही उम्मीद करते हैं. 1. बॉबी देओल- द स्टार बॉबी देओल इस शो में खुद का किरदार निभा रहे हैं. रिलीज से पहले इस शो की झलक पाने वाले सभी लोगों ने इसे देओल के लिए जीवन भर का एक यादगार परफॉर्मेंस बताया है, जो लगातार कई विश्वसनीय परफॉर्मेंस के साथ इस समय अपने करियर के बेस्ट दौर में हैं. 2. स्टार्स कैमियो