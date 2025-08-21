मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के साथ निर्देशन में डेब्यू कर रहे हैं. यह शो इंडस्ट्री की चमक-दमक और गपशप को उजागर करता है. शो का फर्स्ट लुक पहले ही सुर्खियों में छाया हुआ था. ऐसे में शो के प्रीव्यू ने दर्शकों की उत्साह और बढ़ा दी है. प्रीव्यू पुराने जमाने के रोमांस से लेकर एक तीखे, आधुनिक ड्रामा की ओर एक स्टाइलिश बदलाव का संकेत देता है.

स्टार कास्ट

इस सीरीज में लक्ष्य और सहर बाम्बा मुख्य भूमिका में हैं. इनके अलावा, सीरीज में बॉबी देओल, मोना सिंह, राघव जुयाल, अन्या सिंह, मनोज पाहवा, गौतमी कपूर और रजत बेदी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.

अपनी पहली फिल्म 'किल' से सबको प्रभावित करने वाले लक्ष्य इस शो में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. बॉबी देओल एक सुपरस्टार की भूमिका निभा रहे हैं.राघव जुयाल, जो किल में लक्ष्य के साथ नजर आए थे, भी इस सीरीज में उनके दोस्त का किरदार निभा रहे हैं. मोना सिंह लक्ष्य की मां की भूमिका निभाएंगी. अन्या सिंह उनकी सीधी-सादी मैनेजर की भूमिका निभाएंगी.

मिस्ट्री कैमियो

आर्यन खान ने अपने पहले निर्देशन वाली सीरीज को दमदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े है. उनके इस शो मे बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां अपनी एक्टिंग का तड़का लगाते हुए दिखेंगी. सलमान खान 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कैमियो करने वाले स्टार्स में से एक हैं. करण जौहर भी इस सीरीज में कैमियो रोल निभा रहे हैं. इन दोनों के अलावा रणवीर सिंह भी कैमियो रोल में नजर आएंगे मीडिया रिपोर्ट की मानें तो शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर समेत अन्य बड़े सितारे इसमें नजर आ सकते हैं.

कहानी

यह शो सिर्फ बॉलीवुड की चमक-दमक और ग्लैमर दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि उम्मीद है कि यह इंडस्ट्री के डार्क साइड को भी उजागर करेगा, जिसमें पर्दे के पीछे के पावर प्ले भी शामिल हैं.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीमियर

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की निर्मित 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीमियर 18 सितंबर, 2025 को होगा. इस सीरीज को आर्यन खान ने बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ मिलकर लिखा और बनाया है, जबकि बोनी जैन और अक्षत वर्मा सह-निर्माता हैं.

क्लैश

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीमियर 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर होगा. आर्यन खान की यह सीरीज 'ब्लैक रैबिट', 'प्लेटोनिक: ब्लू मून होटल' और 'सेम डे विद समवन' से टकराएगी. ये सभी 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रही हैं.