'बै***ड्स' ऑफ बॉलीवुड': बॉलीवुड के पीछे की कहानी लेकर आए किंग खान के बेटे आर्यन, 'मोहब्बते' अंदाज में मारी में एंट्री - THE BADS OF BOLLYWOOD FIRST LOOK

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का 'बैड्स' ऑफ बॉलीवुड' का फर्स्ट लुक आ गया है. इसके प्रीव्यू डेट का भी खुलासा किया गया है.

The Bads of Bollywood First Look
'बै***ड्स' ऑफ बॉलीवुड' (Poster)
Published : August 17, 2025 at 11:39 AM IST

मुंबई: देवियो और सज्जनों अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए क्योंकि नेटफ्लिक्स आपको एक मजेदार सफर पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है. जी हां,इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो डिजिटल स्पेस के आम शोज से कहीं ज्यादा मसालेदार, शानदार और रोमांचक होने का वादा करता है. मेकर्स ने आज, 'बैड्स' ऑफ बॉलीवुड' का फर्स्ट लुक जारी किया है. साथ ही इस शो के प्रीव्यू की तारीख का भी खुलासा किया है.

बीते शनिवार को शाहरुख खान ने फैंस से बातचीत करने के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर #AskSRK सेशन रखा. इस दौरान अपने बेटे आर्यन खान की आगामी निर्देशन शो के बारे में एक अपडेट दिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'इतने सारे लोग पूछ रहे हैं इसलिए नेटफ्लिक्स को बताना होगा... बेटा शो बना रहा है, बाप सिर्फ वेट कर रहा है.नेटफ्लिक्स तुम क्या कर रहे हो.'

इस पोस्ट पर नेटफ्लिक्स ने उनके ट्वीट किया और शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' की एक डायलॉग को याद करते हुए कहा, 'बेटे का टीजर पोस्ट करने से पहले बाप से परमिशन चाहिए थी. पहला लुक कल (17 अगस्त को) जारी होगा.' इस खबर के बाद फैंस उत्सुकता काफी बढ़ गई.

'बै***ड्स' ऑफ बॉलीवुड' का फर्स्ट लुक
फैंस की उत्सुकता को शांत करने के लिए शाहरुख खान ने आज, 17 अगस्त को 'बै***ड्स' ऑफ बॉलीवुड' का फर्स्ट लुक जारी किया है. किंग खान ने इंस्टाग्राम पर 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का फर्स्ट लुक शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, 'ज्यादा हो गया? आदत डाल लो. बै***ड्स ऑफ बॉलीवुड का प्रीव्यू 20 अगस्त को होगा.'

यह सीरीज एक्सक्लूसिव तौर पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, हालांकि इसकी रिलीज की तारीख अभी तय नहीं हुई है. अपने बोल्ड टाइटल, दिलचस्प कहानी और स्टार कैमियो की शानदार लिस्ट के साथ, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित ओटीटी रिलीज में से एक बन गई है.

'बै***ड्स' ऑफ बॉलीवुड' का स्टार कास्ट
आर्यन खान ने बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ मिलकर 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का लेखन भी किया है. शो के फर्स्ट लुक से पता चलता है कि यह एक महत्वाकांक्षी बाहरी व्यक्ति और उसके दोस्तों की कहानी है जो बॉलीवुड की विशाल दुनिया में कदम रखते हैं.

इस शो में बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बंबा और राघव जुयाल प्रमुख भूमिकाओं में हैं. इनके अलावा, शो में आन्या सिंह, मोना सिंह, गौतमी कपूर जैसे सह-कलाकार नजर आएंगे. खबर हैं कि शो में सलमान खान, करण जौहर और रणवीर सिंह कैमियो करते दिखेंगे.

