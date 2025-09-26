ETV Bharat / entertainment

'थामा' ट्रेलर रिलीज: आयुष्मान खुराना बने सुपरहीरो ड्रैकुला घोस्ट, रश्मिका से लड़ाया इश्क, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

'थामा' ट्रेलर रिलीज ( Poster )

Published : September 26, 2025

हैदराबाद: बॉलीवुड फैंस तैयार हो जाइए, क्योंकि इस दिवाली, 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'थामा' सिनेमाघरों में आने वाली है. फिल्म की रिलीज में अब एक महीने से भी कम समय बचा है, इसलिए जो दर्शक 'थामा' के ट्रेलर रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आखिरकार उनका यह इंतजार आज खत्म हो गया है. टीम ने आज (26 सितंबर) थामा का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म्स के साथ आज (26 सितंबर) मुंबई के बांद्रा फोर्ट एम्फीथिएटर में थामा ट्रेलर लॉन्च इवेंट का आयोजन हुआ और यहां से फिल्म थामा का ट्रेलर रिलीज किया. थामा का ट्रेलर कैसा है? 2.54 मिनट के थामा ट्रेलर की शुरुआत नवाजुद्दीन सिद्दी के धांसू डायलॉग से होती हैं, जिसमें वह कहते है, आज से हम इंसानों का खून पिएंगे और अपनी टीम को बड़ा करेंगे और दुनिया पर राज करेंगे और मैं बनूंगा तुम्हारा थामा'. इसके बाद कुछ डरावने विजुअल्स दिखाई देते हैं, इसके बाद आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन का आमना-सामना होता है और अगले ही पल एक अंजान दुनिया से आई रश्मिका की एंट्री होती है और वह आयुष्मान से इश्क लड़ाती नजर आती है.

फिर आयुष्मान फिल्म भेड़िया में वरुण धवन की तरह अपना खुद को बदलता हुआ महसूस करते हैं. आयुष्मान के ड्रेकुल की तरह दांत निकल आते हैं और यह देख रश्मिका चौंक जाती है. इसके बाद रश्मिका, आयुष्मान की पीठ में खंजर घोंप देती हैं, लेकिन एक ही पल में आयुष्मान के घाव भर जाते हैं और इसके पता चलता है कि उनके अंदर के जादूई शक्ति ने प्रवेश कर लिया है. बता दें, फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. 'थामा' के बारे में

'स्त्री', 'मुंज्या', 'भेड़िया' और 'स्त्री 2' जैसी हिट फिल्मों के बाद 'थामा' मैडॉक की हॉरर-कॉमेडी दुनिया में अगला प्रोजेक्ट है. पिशाचों पर केंद्रित इस फिल्म ने अपनी अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस को उत्साहित रखा है. यह मैडॉक फिल्म्स की निर्मित और आदित्य सरपोतदार की निर्देशित फिल्म है. थामा को एक 'खूनी प्रेम कहानी' और रोमांटिक सबप्लॉट वाली दुनिया की पहली फिल्म बताया जा रहा है. इसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिकाओं में हैं. पंचायत के फैजल मलिक को एक अहम भूमिका के लिए चुना गया है, जबकि मलाइका अरोड़ा एक खास डांस नंबर में नजर आएंगी. यह भी पढ़ें: 'थामा' टीजर रिलीज, आयुष्मान-रश्मिका में दिखा रोमांस, मलाइका अरोड़ा ने लगाए ठुमके, जल्द रिलीज होगा ट्रेलर

