'थामा' टीजर रिलीज, आयुष्मान-रश्मिका में दिखा रोमांस, मलाइका अरोड़ा ने लगाए ठुमके, जल्द रिलीज होगा ट्रेलर - THAMA TEASER

हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा से दर्शकों को नया सरप्राइज मिला है. खबर के अंदर देखें.

Thama teaser releases
'थामा' का टीजर रिलीज (Teaser Poster)
Published : August 19, 2025 at 11:23 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 11:32 AM IST

हैदराबाद: स्त्री 2 के मेकर्स अपनी अगली हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा से चर्चा में हैं. 15 अगस्त फिल्म की पहली झलक दिखी थी और बीती 18 अगस्त को फिल्म से इसकी स्टार कास्ट आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल का फर्स्ट लुक सामने आया था. फिल्म की स्टार कास्ट का फर्स्ट लुक जारी करने के साथ-साथ मेकर्स ने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि वह 19 अगस्त को सुबह 11.11 बजे फिल्म से सरप्राइज गिफ्ट देंगे और अपने वादे को पूरा करते हुए मेकर्स ने आज दर्शकों के लिए वो सरप्राइज शेयर कर दिया है.

थामा के टीजर में क्या-क्या?

1.49 मिनट के टीजर की शुरुआत 'रह पाओगी मेरे बिना सौ साल तक, 100 साल क्या एक पल भी नहीं रह पाऊंगी' से होती और इसके बाद शुरू होता है, भूतिया खेल, में जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना एक भूतिया जंजाल में फंसे नजर आ रहे हैं. इसके बाद परेश रावल की छोटी सी एंट्री होती है और फिर भूतिया जगहों का दीदार कराया जाता है, फिर आयुष्मान और रश्मिका के बीच रोमांस देखा जाता है, जिसे वैंपायर बने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी देखते हैं, और कहते हैं, रुक क्यों गए, लगे रहो, मैंने 75 साल से रोमांस नहीं देखा है'. मडोक फिल्म्स अपनी पहली लव-स्टोरी हॉरर फिल्म थामा से इस दिवाली धमाका करने आ रही है.

स्टार कास्ट के फर्स्ट लुक

इससे पहले फिल्म से सभी स्टारकास्ट के शानदार और इंटेंस लुक वाले फर्स्ट लुक शेयर किए गये थे. इसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल का फर्स्ट लुक सामने आया था. आयुष्मान और रश्मिका के फर्स्ट लुक की बात करें तो दोनों इंटेंस लुक में दिखे थे. फिल्म में आयुष्मान का किरदार आलोक, रश्मिका का ताड़का रोशनी का होगा. परेश रावल को उनके फर्स्ट लुक में हैरान परेशान देखा जा रहा था. परेश रावल का रोल मिस्टर राम बजाज गोयल का है, जो हमेशा कॉमेडी में ट्रेजडी ढूंढते हैं. वहीं, फिल्म के विलेन नवाज के वैंपायर रोल का नाम यक्षासन है, जो अंधेरे का बादशाह है और उनका बड़े वाला लुक भी बेहद सस्पेंसिव था.

दो पार्ट में बनेगी फिल्म?

रिपोर्ट्स की मानें तो, फिल्म का दूसरा पार्ट भी बनेगा, जिसमें ना सिर्फ नवाजुद्दीन बल्कि आयुष्मान, रश्मिका और परेश रावल भी नजर आने वाले हैं. फिल्म में आयुष्मान एक इतिहास के जानकर बनेंगे और परेश रावल भूतिया स्टडी करने वाले बाबा. बता दें. स्त्री और भेड़िया की तरह रोशन शंकर ने ही फिल्म थामा का स्क्रीनप्ले किया है और साथ ही इसके डायलॉग भी लिखे हैं.

