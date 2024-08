ETV Bharat / entertainment

थलपति विजय की GOAT हुई रीसेंसर्ड, नए सीन जुड़ने के बाद इतना बढ़ गया फिल्म का रनटाइम - The Greatest of All Time Update

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Aug 28, 2024, 11:16 AM IST

GOAT का पोस्टर ( @venkat_prabhu Instagram )

हैदराबाद: थलपति विजय और निर्देशक वेंकट प्रभु की 'गोट' यानी 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' को टीम ने एक बार फिर सेंसर किया है. टीम ने फिल्म में नए सीन्स हैं. वेंकट प्रभु की निर्देशित यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. विजय की अपकमिंग फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से यू/ए सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है. इस सर्टिफिकेशन के बाद मेकर्स ने नए सीन्स के साथ फिल्म को रीसेंसर किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में कुछ गलत सीन्स जोड़े गए हैं, जो निर्देशक वेंकट प्रभु की फिल्मों में अक्सर देखने को मिलते हैं. गाली-गलौज जैसे अपशब्दों को म्यूट कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर सामने आई फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट के अनुसार, 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' से तीन सेकंड की फुटेज हटा दी गई है, जबकि दो सेकंड की फुटेज बदल दी गई है.

'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' का रन टाइम

नए सीन्स के कारण 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' का रनटाइम 3 घंटे से ज्यादा हो गया है. 'गोट' का अंतिम रनटाइम अब तीन घंटे और तीन मिनट है. इससे पहले 'गोट' का रनटाइम 2.45 मिनट था. डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने 21 अगस्त को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' के सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी दी. उन्होंने फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' को यू/ए सर्टिफिकेट मिला है'. 'GOAT' की एडवांस टिकट बुकिंग

तमिलनाडु में 'गोट' के लिए एडवांस टिकट बुकिंग 30 अगस्त से शुरू होगी. तमिलनाडु के अलावा थलपति विजय की फिल्म पड़ोसी राज्यों में सुबह के शो सुबह 4 बजे से ही शुरू होंगे. 'गोट' विजय की 68वीं फिल्म है, ऐसे में विजय और वेंकट प्रभु की जोड़ी को लेकर फैंस और दर्शक काफी एक्साइडेट हैं. विजय और वेंकट प्रभु की यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. यह भी पढ़ें: थलपति विजय की 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' को मिला U/A सर्टिफिकेट, जानें कितना है फिल्म का रन टाइम - The Greatest of All Time