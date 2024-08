ETV Bharat / entertainment

GOAT की स्पेशल स्क्रीनिंग का एलान, इस देश को मिला 'थलापति' विजय की फिल्म का पहला टिकट - The Greatest of All Time in UK

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Aug 1, 2024, 10:32 AM IST

द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑलटाइम का पोस्टर ( @ahimsaentertainment Instagram )

हैदराबाद: थलपति विजय की अपकमिंग फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑलटाइम' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने फिल्म की एडवांस बुकिंग का एलान किया था. वहीं, अब मेकर्स ने एक नया अपडेट साझा किया है. मेकर्स ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है. ये स्पेशल स्क्रीनिंग देश में नहीं बल्कि विदेश में होगी. अहिम्सा एंटरटेनमेंट ने 31 जुलाई की शाम को 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑलटाइम' (G.O.A.T.) की स्पेशल स्क्रीनिंग से जुड़ी एक खबर साझा की. मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर करते हुए बताया, 'यू.के. परिवार, आप 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑलटाइम' के लिए टिकट पाने वाले पहले हो. थलपति विजय यूके के द लाइट थिएटर में स्क्रीन पर चमकने के लिए दिन गिन रहे हैं. अभी अपनी सीटें बुक करें.'