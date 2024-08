ETV Bharat / entertainment

थलपति विजय की 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' को मिला U/A सर्टिफिकेट, जानें कितना है फिल्म का रन टाइम - The Greatest of All Time

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Aug 21, 2024, 3:50 PM IST | Updated : Aug 21, 2024, 4:00 PM IST

'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' पोस्टर ( @venkat_prabhu Instagram )

हैदराबाद: थलपति विजय की आगामी फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' (GOAT) को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. वेंकट प्रभु की निर्देशित फिल्म ने पहले ही अपने ट्रेलर से ही चर्चा बटोर ली है. फैंस और दर्शक फिल्म की रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. वहीं, आज, 21 अगस्त को मेकर्स ने फैंस के एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है. मेकर्स की ओर से ताजा अपडेट सामने आया है. मेकर्स ने फैंस को खुशखबरी देते हुए बताया है कि विजय स्टारर 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की ओर से U/A सर्टिफिकेट मिला है.

'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' के डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने बुधवार (21 अगस्त) को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फिल्म के सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' को यू/ए सर्टिफिकेट मिला है'. 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' के रन टाइम की बात करें तो फिल्म का टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा 45 मिनट है. वेंकट प्रभु की GOAT की कहानी को गुप्त रखा गया है. उम्मीद है कि यह एक ऐसी एंटरटेनिंग क फिल्म होगी जिसमें एक्शन, ड्रामा और रोमांस का तड़का देखने को मिलेगा. फिल्म में विजय डबल रोल में नजर आएंगे. वह फिल्म में पिता और बेटे दोनों का किरदार निभाएंगी. फिल्म में विजय के साथ प्रभु देवा, स्नेहा, प्रशांत, मीनाक्षी चौधरी जैसे कलकार शामिल हैं. यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में धमाल मचाने उतरेगी. यह भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस पर विजय का फैंस को तोहफा, GOAT के ट्रेलर की रिलीज डेट का किया एलान, देखें पोस्टर - The Greatest of All Time Trailer

Aug 21, 2024, 4:00 PM IST