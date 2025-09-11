ETV Bharat / entertainment

'तेनु की पता': डायरेक्शन के बाद आर्यन खान ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' गाने से किया सिंगिंग डेब्यू, दिलजीत दोसांझ ने दिया साथ

इसे सोशल मीडिया पर साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, इरादा? क्लियर है. वाइब क्लियर है. तेनु की पता आउट. 18 सितंबर को द बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखें सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.' इस गाने में मशहूर रैपर बादशाह दिखाई देते हैं और मनोज पाहवा के साथ उनका मुकाबला होता है.

दिल को छू लेने वाले 'तू पहली तू आखिरी' और 'बदली सी हवा है' के बाद, एल्बम का तीसरा ट्रैक आ गया है. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के मेकर्स ने गुरुवार, 11 सितंबर को तीसरा गाना 'तेनु की पता' रिलीज किया.

मुंबई: आर्यन खान निर्देशित फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का तीसरा गाना 'तेनु की पता' रिलीज हो गया है. आर्यन खान ने ना सिर्फ से प्रोजेक्ट से डायरेक्शन और राइटर के सेक्टर में डेब्यू किया है, बल्कि सिंगिंद में भी डेब्यू किया है. जी हां, शाहरुख खान ने डायरेक्शन के साथ-साथ सिंगिंग की भी दुनिया में कदम रख दिया है.

'तेनु की पता' वाला यह जबरदस्त ट्रैक जोश और ऊर्जा से भरपूर है. इस गाने में बोल्ड बीट्स, लय और बेबाकता को महसूस किया जा सकता है. यह गाना लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देगा. पंजाबी लय और आधुनिक प्रोडक्शन का मिश्रण इस गाने को बोल्ड और अप्रत्याशित बनाता है, जिससे यह एल्बम दर्शकों के लिए नयापन महसूस कराता है.

यह गाना एक खास सरप्राइज के साथ आया है. इस गाने के साथ आर्यन खान सिंगिंग में डेब्यू कर रहे हैं और इस गाने के कुछ चुनिंदा हिस्सों को अपनी आवाज दे रहे हैं. उज्ज्वल गुप्ता ने इस गाने को कंपोज, अरेंज और प्रोड्यूज किया है. इस गाने में दिलजीत दोसांझ, उज्ज्वल गुप्ता और आर्यन खान ने अपनी आवाज दी है.

टी-सीरीज के तहत रिलीज हुआ यह गाना आर्यन के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें वह कहानी और संगीत को सहजता से मिलाते हैं. यह सुनिश्चित करते हुए कि हर गाना पूरे अनुभव को एक नया मूड और बनावट देता है.

मेकर्स पहले ही 'बदली सी हवा है' और 'तू पहली तू आखिरी' जैसे दमदार दो गाने रिलीज कर चुके हैं, लेकिन तीसरा सिंगल दोसांझ के पंजाबी अंदाज और आधुनिक प्रोडक्शन के मिश्रण से माहौल में बदलाव दिखाता है.

आर्यन खान की निर्मित और निर्देशित, सह-निर्माता बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है. इस शो में बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बंबा, राघव जुयाल, मनोज पाहवा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, अन्या सिंह, विजयंत कोहली, गौतमी कपूर और रजत बेदी जैसे दमदार कलाकार शामिल हैं. यह शो 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगा.