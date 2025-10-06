अभिनेता विजय देवरकोंडा की कार का एक्सीडेंट, हैदराबाद लौट रहे थे
अभिनेता विजय देवरकोंडा की कार का तेलंगाना के जोगुलम्बा गडवाल जिले में एक एक्सीडेंट हो गया.
Published : October 6, 2025 at 11:20 PM IST
हैदराबाद :अभिनेता विजय देवरकोंडा की कार सोमवार को तेलंगाना के जोगुलम्बा गडवाल जिले में एक हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि देवरकोंडा को हादसे में कोई चोट नहीं आई.
यह घटना उस समय हुई जब अभिनेता पड़ोसी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी से हैदराबाद लौट रहे थे,जो दिवंगत आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साईं बाबा का जन्मस्थान है.
VIDEO | Hyderabad: Actor Vijay Deverakonda’s car was involved in a minor accident in Jogulamba Gadwal district, Telangana. The actor was unharmed.— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2025
The incident occurred while he was returning to Hyderabad from Puttaparthi in neighboring Andhra Pradesh, when another vehicle… pic.twitter.com/vSTKKIUkNv
देवरकोंडा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि उनकी कार को टक्कर लगी है, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि सब कुछ ठीक है. पुलिस के अनुसार, देवरकोंडा की कार और एक अन्य चार पहिया वाहन आपस में टकरा गए, जिससे उनकी गाड़ी को मामूली नुकसान हुआ. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ.
दुर्घटना के बाद, अभिनेता अपनी गाड़ी से उतरकर हैदराबाद की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए एक दोस्त की कार में सवार हो गए. उनके साथ उनके दोस्त भी थे.
All is well ❤️— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) October 6, 2025
Car took a hit, but we are all fine. Went and did a strength workout as well and just got back home.
My head hurts but nothing a biryani and sleep will not fix. So biggest hugs and my love to all of you. Don’t let the news stress you 🤗❤️
देवरकोंडा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "सब ठीक है। कार को टक्कर लगी है, लेकिन हम सब ठीक हैं. मैंने स्ट्रेंथ वर्कआउट भी किया और अभी घर वापस आया हूं. मेरे सिर में दर्द है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो बिरयानी और नींद से ठीक न हो। इसलिए, आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा प्यार. इस खबर से परेशान न हों."
देवरकोंडा की कार के ड्राइवर ने सोमवार शाम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दूसरी गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया. उनकी हालिया फिल्मों में 'किंगडम' और 'कल्कि 2898 ईस्वी' में एक छोटी सी भूमिका शामिल है.
