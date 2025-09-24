ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: ऑस्कर गई 'होमबाउंड' की कास्टिंग पर बोले निर्देशक नीरज घायवान, बताया कैसे दी कलाकारों को ट्रेनिंग, क्या थी चुनौतियां?

जब उनसे पूछा गया कि इस किरदार को निभाने का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा क्या था, तो खट्टर ने कहा, 'मेरे लिए यह सफर वाकई काफी बदलाव लाने वाला रहा है, मैं 10 साल पहले देखी गई फिल्म मसान से ही नीरज भाई का फैन रहा हूं, तब से मेरी तमन्ना थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनकी दूसरी फीचर फिल्म का हिस्सा बनूंगा, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे एहसास हुआ कि यह फिल्म एक कलाकार के तौर पर मुझसे या किसी भी कलाकार से कहीं बड़ी है, यह पूरी दुनिया के लिए एक अहम फिल्म है, यह बहुत ही सुलभ है और यह किसी एक खास दर्शक वर्ग के लिए नहीं बनाई गई है, निर्देशक ने इस पर बहुत विचार किया है ताकि यह दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सके, टीआईएफएफ में, इसे रॉय थॉमसन हॉल में 1800 लोगों के सामने दिखाया गया था, यह एक ऑर्केस्ट्रा थिएटर है और वहां जाना थोड़ा डरावना है, इसमें तीन बालकनियां हैं और फिल्म को वहां जिस तरह का स्वागत मिला, उससे ऐसा लगा जैसे हम मुंबई के गेयटी-गैलेक्सी थिएटर में आ गए हों, वे चीख रहे थे, शोर मचा रहे थे और तालियां बजा रहे थे, फिर हमने यहां के दिग्गजों जैसे नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, अपर्णा सेन और कोंकणा सेन शर्मा से भी शानदार रिस्पॉन्स मिला'.

ईशान खट्टर कहते हैं, 'तैयारी के सिलसिले में, हम बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) गए, हमारे साथ नीरज भाई और श्रीधर दुबे भी थे, जिन्होंने फिल्म में अभिनय किया है और संवाद भी लिखे हैं, हमने भाषा की कोचिंग ली, पाठ और भाषा पर काम किया, उस सफर ने हमें स्थानीय लोगों से मिलने का मौका दिया, वे हमें अपने घरों में आने देते थे और हम उनके साथ खाना खाते, उनके साथ बैठकर अपने सीन करते ... उस पूरे अनुभव ने हमें फिल्म के दायरे का एक अच्छा एहसास दिया, हमने उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश की, उन्हें क्या खुशी देता है और उनकी मुश्किलें क्या हैं, यह एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव था, मैंने पहले कभी नीरज घायवान जैसे विचारशील और समाज की बारे में बात करने वाले निर्देशक के साथ काम नहीं किया, अगर मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं भी होता, तो भी मैं लोगों से यह फिल्म देखने का अनुरोध करता'.

घायवान ने आगे कहा कि उन्होंने ऐसे कलाकारों के चुना जो इस रोल की तलाश में थे. उन्होंने कहा, सही अभिनेता की कास्टिंग केवल स्क्रीन पर उपस्थिति या संवाद डिलीवरी के बारे में नहीं होती है, यह भावनात्मक गहराई और ईमानदारी के बारे में होनी चाहिए, खासकर तब जब हम ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों की कहानियों की बात करते हैं, हम पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हमारे देश में हजारों चंदन, शोएब, सुधा और वैशाली हैं और उनकी कहानी बताना एक बड़ी जिम्मेदारी है'. बता दें, अपनी फिल्म के सभी किरदारों को रोल में ढालने के लिए डायरेक्टर ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की किताब, Annihilation of Caste (जाति का विनाश) पढ़ने के लिए दीं और कलाकारों की तैयारी का इसे पहला कदम बताया. इसके अलावा वह अपनी फिल्म की टीम को ग्रामीण इलाकों में लेकर गए और उन्हें इस तबके की समाज में स्थिती और इसके प्रति लोगों का रवैया आदि दिखाया और समझाया.

फिल्म की कास्टिंग पर खासकर जाह्ववी कपूर को दलित किरदार में लेने पर चर्चा हो रही है, जिससे एक बहस शुरू हो गई है. इस पर घायवान ने कहा, 'तीनों मुख्य कलाकार अच्छे दिखने वाले हैं और लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि वे गांव वालों जैसे क्यों नहीं दिखते, दरअसल, कई लोगों को लगता है कि एक दलित की चमड़ी गोरी नहीं होती है, फिर हम जान्हवी को दलित किरदार में क्यों पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भारत में हर तरह के लोग हैं, इसलिए, यह मेरी चिंता का विषय नहीं था, अभिनय कौशल के अलावा, मैं एक किरदार को शिद्दत, तीव्रता और सच्चाई के साथ निभाने की अपनी अंदर की भूख को तलाश रहा था'.

फिल्म एक छोटे से उत्तर भारतीय गांव के दो बचपन के दोस्तों की कहानी है, जिसमें एक मुस्लिम (मोहम्मद शोएब - ईशान खट्टर) और दूसरा दलित (चंदन- विशाल जेठवा). दोनों पुलिस ऑफिसर बनकर समाज में एक दर्जा हासिल करना चाहते हैं और सम्मान की जिंदगी जीना चाहते है, लेकिन जैसे-जैसे वे अपने सपने के करीब आते हैं, बढ़ती हताशा उस बंधन को खतरे में डालती है जो उन्हें एक साथ रखता है. पहली बात जो नीरज भाई ने हम दोनों को बताई, वह यह थी कि उन्हें चाहिए कि हम एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील ही नहीं, बल्कि अपनी हर उस चीज को साझा करें, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, ताकि हम असलियत को पर्दे पर आसानी से उतार सकें'.

98वें ऑस्कर अवार्ड में भारत की ओर से इस बार ड्रामा फिल्म होमबाउंड अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है. भारत की ओर से ऑस्कर जा रही इस फिल्म की दुनियाभर में चर्चा है. होमबाउंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी सराहा जा चुकी है. फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर अहम रोल में दिख रहे हैं. फिल्म का निर्देशन नीरज घायवान ने किया है, जो इससे पहले विक्की कौशल स्टारर फिल्म मसान से चर्चित हो चुके है. नीरज घायवान अपनी फिल्मों में जात-धर्म और पितृसत्ता जैसे मुद्दों पर कटाक्ष करते हैं. फिल्म आगामी 26 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज होने जा रही है. अब फिल्म के डायरेक्टर ने जाह्नवी कपूर की कास्टिंग और फिल्म में ईशान खट्टर और विशाल जेठवा को लेकर क्या-क्या चैलेंज फेस किए इस पर बात की है.

विशाल जेठवा जमीनी किरदार में किसी आर्ट एक्टर से पीछे नहीं हैं. होमबाउंड उनके पसंदीदा विषयों में से एक है. जेठवा ने कहा, 'फिल्म निर्माताओं को लगता है कि मुझे इस तरह के रोल देना सुरक्षित है, क्योंकि मैंने कई रोल किए हैं, लेकिन मैं बहुत लालची अभिनेता हूं, मैं किसी भी शैली या किरदार को छोड़ना नहीं चाहता और मेरे जीवन के अनुभव ऐसे रहे हैं कि जब भी मैं कोई रोल निभाता हूं, तो मैं उन अनुभवों को इस्तेमाल में लाता हूं और होमबाउंड के लिए भी मैंने यही किया'.

जेठवा ने निर्माता आदित्य चोपड़ा से मिली एक अनमोल सलाह भी साझा की. उन्होंने कहा, 'इस किरदार के लिए, मैंने आदित्य (चोपड़ा) द्वारा बताए गए एक गुरु मंत्र का इस्तेमाल किया, जो मुझे फिल्म के निर्देशक के प्रति खुद को समर्पित करने का था, होमबाउंड में भी मैंने यही किया, नीरज सर ने फिल्म के बारे में काफी रिसर्च की है, वह उन गिने-चुने निर्देशकों में से एक हैं, जिनके पास इतनी गहराई और ज्ञान है और यही वजह है कि लोग उनकी फिल्मों पर विश्वास करते हैं, हमें टीआईएफएफ और कान्स में इस तरह का रिस्पांस इसलिए मिला क्योंकि वह हमेशा क्योंकि वह समाज की आईना पेश करते हैं, इस फिल्म के साथ, उन्होंने हमारे लिए एक सफर रचा और उन्होंने जो भी कहा, हमने उसका पालन किया, मेरी तरफ से जो भी संभव था, मैंने किया, शारीरिक रूप से मैंने लगभग 10 किलो वजन कम किया और ईशान ने भी ऐसा ही किया'. जेठवा की बात बीच में ही काटते हुए, घायवान ने हंसते हुए कहा, 'मैं चाहता था कि वे जिम वाली बॉडी, वो मांसपेशियां कम करें, ताकि ऐसा लगे कि वे किसी गांव से हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने अपनी बॉडी बना ली है'.

कहां से मिली फिल्म की कहानी ?

होमबाउंड की कहानी कश्मीरी पत्रकार बशारत पीर के न्यूयॉर्क टाइम्स 2020 के आर्टिकल 'टेकिंग अमृत होम' (अब इसका शीर्षक ए फ्रेंडशिप, ए पैनडेमिक एंड ए डेथ बिसाइड द हाईवे) से प्रेरित है . यह सूरत में दो युवा प्रवासी कामगारों मोहम्मद सैय्यब और अमृत कुमार की कहानी है, जो मार्च 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन में फंस गए थे. दोनों सूरत में काम करने गए थे. यहां उन्होंने कारखाने में साथ में काम किया था. जब भारत मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, तो कारखाने बंद हो गए और उनकी बचत कम होने लगी, सार्वजनिक परिवहन निलंबित होने और ट्रेन के टिकटों की सुविधा नहीं होने के कारण, वे आखिरकार घर की ओर जाने वाले एक भीड़ भरे ट्रक में सवार हो गए

कहानी को पर्दे पर कैसे उतारा?

इस लेख को इस फिल्म में कैसे शामिल किया गया? इस पर घेवान बताते हैं, 'न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख असल में फिल्म का क्लाइमेक्स है, सूरत से ये लड़के जब यह सफर शुरू करते हैं तो क्या होता है, इसीलिए इसे होमबाउंड कहा जाता है, यह असल कहानी से थोड़ा हटकर है क्योंकि आखिरी घटना सड़क पर नहीं, बल्कि एक अस्पताल में घटी थी, मैंने यह ऐसा सिर्फ नाटकीयता बढ़ाने के लिए किया आर्टिकल के उस पूरे हिस्से से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन मेरे लिए चुनौती यह थी कि... क्लाइमेक्स तो हो चुका था और अब हमें पूरी कहानी उसके इर्द-गिर्द गढ़नी थी, मैं उन परिवारों से मिला, असली लोगों से मिला और उनके जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ था, यह वाकई दिल दहला देने वाला था, फिल्म में यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि शोएब अपने दोस्त का वादा, शिक्षा पाने का उसका सपना पूरा करता है, लेकिन असल जिंदगी में वह व्यक्ति दुबई में एक मजदूर है, मेरी यह सोच है कि हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए मुश्किलों से मुक्ति का एकमात्र रास्ता शिक्षा है'.

घायवान कहते हैं कि जब वे लिखते या निर्देशन करते हैं, तो कहानी को अपनी तरह ढालने की कोशिश करते हैं. वरना, वो इसे महसूस ही नहीं कर पाते हैं. दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे कहते हैं, उन्होंने अपने बचपन और किशोरावस्था के अनुभवों को गहराई से समझते हुए किरदारों को पूरी तरह से गढ़ा है. उन्होंने कहा, 'मैंने अपने बचपन और किशोरावस्था के अनुभवों को लिया है और समझने की कोशिश की है कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरा हूं, जिंदगी के आखिरी दौर मैं एक ऊंची जाति के सदस्य के रूप में गुजार रहा था और धीरे-धीरे चंदन (जेठवा) के किरदार की तरह ही अपनी पहचान बनाने लगा'.

किन मुद्दों को उठाती है होमबाउंड ?

धर्म, जातिवाद, पितृसत्ता के कारण भेदभाव और अंत में कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रवासी श्रमिकों के डर और संघर्ष समेत कई मुद्दों पर यह फिल्म बात करती है. इस घायवान कहते हैं, 'विचार यह नहीं था कि फिल्म को बहुत सारे मुद्दों के साथ खत्म कर दिया जाए, यह सब स्वाभाविक रूप से आया, मैं एक पितृसत्तात्मक घराने में पला-बढ़ा हूं और मैंने देखा है कि कैसे मुझे अपनी बहनों से ज्यादा पसंद किया गया था और वह शर्म मैंने लंबे समय तक ढोई, मैं इसे एक फिल्म में डालना चाहता था, एक बच्चे के रूप में मुझे अक्सर कहा जाता था कि मैं बहुत प्यारा हूं और इसीलिए मुझे पसंद किया जा रहा है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसलिए पसंद किया जा रहा था क्योंकि मैं एक लड़का था, मेरी बहन ने फिल्म देखी और उसने कहा कि उसे तब इसका एहसास नहीं हुआ, इसलिए, फिल्म में इतने सारे मुद्दों का होना जानबूझकर नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से है, आप किरदारों को एकतरफा तरीके से पेश नहीं कर सकते'.

फिल्म से ईशान खट्टर को क्या मिली सीख?

फिल्म से मिली सीख के बारे में बात करते हुए, खट्टर ने कहा कि सबसे बड़ा बदलाव सामाजिक जागरूकता में आया है, क्योंकि "सिर्फ नेक इरादे रखना ही काफी नहीं है, मेरा मानना ​​है कि अगर आप इस समाज का हिस्सा हैं और अगर आपको लोगों को किसी तरह जागरूक करने का सौभाग्य मिला है, तो सामाजिक रूप से जागरूक रहना भी आपकी जिम्मेदारी है, और मैंने यह नीरज भाई से सीखा है, वह अपने मंच का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए कर सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं करते, अगर वह अपनी फिल्म में कुछ कह रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि उन्होंने असल जिंदगी में भी योगदान दिया है, और मेरा मानना ​​है कि यह एक खूबसूरत बात है, मेरी पहली फिल्म के निर्देशक (बियॉन्ड द क्लाउड्स के निर्देशक माजिद मजीदी) ने मुझसे कहा था कि अगर आप एक अच्छे अभिनेता बनना चाहते हैं, तो पहले एक अच्छे इंसान बनो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, यह काम करने के लिए आपको अंग्रेजों का दीवाना होने की जरूरत नहीं है, अब मैं जितना हो सके सामाजिक रूप से जागरूक होने की कोशिश करता हूं'.

ऑस्कर में झंडे गाड़ेगी फिल्म होमबाउंड?

होमबाउंड इंटरनेशनल लेव पर पहले ही खूब तारीफ बटोर चुकी हैं. फिल्म के एक्जीक्यूटिव निर्माता हॉलीवुड फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसी हैं. इस फिल्म के अन्य निर्माताओं में करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा भी हैं. मारिज्के डी सूजा और मेलिटा टोस्कान डू प्लांटियर सह-निर्माता हैं. इसका फायदा फिल्म को मिला है? इस पर घायवान कहते हैं, 'हां, बिल्कुल, मिस्टर स्कॉर्सेसी की मौजूदगी जरूर मददगार साबित होगी, हमें उनका सहयोग पाकर बेहद खुशी हो रही है, उन्होंने हमें ढेरों नोट्स दिए हैं, स्क्रिप्ट में उनका योगदान काफी अहम रहा है, उन्होंने एडिटिंग पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, यही वजह है कि वे दुनिया भर के सबसे बड़े फिल्म निर्माता हैंट.

घायवान ने आगे कहा, "जाहिर है, हम बेहद रोमांचित और विनम्र महसूस कर रहे हैं, कहानी हमारे गढ़, हमारे लोगों के बारे में है, बेहद मानवीय है, यह लोगों में सहानुभूति और मानवता जगाने और एक-दूसरे के बीच भेदभाव न करने का आह्वान करेगी, यही वह संदेश है जिसके साथ हम जा रहे हैं और जो हमारे लिए वैश्विक मंच पर जा रहा है, हम कान्स, टोरंटो, मेलबर्न जाने को लेकर बेहद उत्साहित हैं, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह फिल्म पूरे भारत में पहुंच रही है, यही सबसे बड़ी बात है और इसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती, हम यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि 26 सितंबर को भारत में हर कोई इसे कैसे देखेगा और कैसी प्रतिक्रिया देगा, हमने यह फिल्म बनाई है, मैं अपने देश के लिए पूर्ण प्रामाणिकता और अखंडता के साथ काम कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि यहां के लोग इसकी सराहना करेंगे'.

