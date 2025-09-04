ETV Bharat / entertainment

शिक्षक दिवस 2025: वे सेलेब्स जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर निभाए हैं बेस्ट टीचर की भूमिका, इसमें से आपका फेवरेट कौन?

शिक्षक दिवस पर उन सेलेब्स पर नजर डालें, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर बेस्ट टीचर का किरदार निभाया है. यहां देखें उनकी लिस्ट...

Published : September 4, 2025 at 8:55 PM IST

हैदराबाद: शिक्षक दिवस केवल उन लोगों को सम्मानित करने के बारे में नहीं है जो हमें कक्षाओं में शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं, बल्कि इसके बारे में भी है कि उनकी भावना को सिनेमा में कैसे अमर किया गया है. आइए उन फिल्मी सितारों पर एक नजर डालें जिन्होंने शिक्षक की भूमिका को पर्दे पर जीवंत किया है.

'तारे जमीन पर' (2007) और 'सितारे जमीन पर' (2025)
आमिर खान ने 2007 में रिलीज हुई 'तारे जमीन पर' में एक कला शिक्षक की भूमिका निभाई. यह दिल को छू लेने वाली फिल्म ईशान नाम के एक डिस्लेक्सिक बच्चे की कहानी है, जो स्कूल में अपनी पढ़ाई को लेकर संघर्ष करता है. उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब कला शिक्षक राम शंकर निकुंभ (आमिर खान) उसकी छिपी हुई क्षमता को पहचानते हैं और उसे दुनिया के सामने लाते हैं.

इसी साल 'तारे जमीन पर' का सीक्वल सितारे जमीन पर रिलीज हुई. इस फिल्म में आमिर खान ने एक बास्केटबॉल कोच की भूमिका निभाई है. वे 10 न्यूरोडाइवर्जेंट युवाओं को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं.

'हैरी पॉटर' (प्रोफेसर एल्बस डंबलडोर)
शायद ही कोई ऐसा हो, जिसे फिल्म 'हैरी पॉटर' पसंद ना हो. इस फिल्म में प्रोफेसर एल्बस डंबलडोर के किरदार को काफी पंसद किया गया है. डंबलडोर हॉगवर्ट्स के बुद्धिमान, दयालु और थोड़े रहस्यमयी प्रधानाचार्य हैं. उनका मार्गदर्शन जादू से कहीं आगे है, वे साहस, नैतिकता और विकल्पों की शक्ति के बारे में सिखाते हैं.

'कुंग फू पांडा'
'कुंग फू पांडा' एक एनिमेटेड फिल्म है. इस फिल्म में मास्टर शिफू अपने अंदाज में बच्चों को नई-नई चीजें सिखाते हैं. सख्त और अनुशासित होने के बावजूद, मास्टर शिफू कठोरता और सावधानी के बीच संतुलन बनाए रखते हैं. पो के साथ उनका सफर दिखाता है कि कैसे धैर्य और छात्रों पर विश्वास उनकी छिपी हुई क्षमता को उजागर कर सकता है.

'सुपर 30' (2019)
'सुपर 30' गणितज्ञ आनंद कुमार की सच्ची कहानी पर आधारित है. फिल्म में ऋतिक रोशन एक ऐसे शिक्षक की भूमिका में हैं जो आईआईटी प्रवेश परीक्षाओं के लिए वंचित छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं. यह जुनून, त्याग और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है.

'हिचकी' (2018)
सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा, मल्होत्रा ​​पी. सिद्धार्थ की निर्देशित फिल्म 'हिचकी' में रानी मुखर्जी ने मुख्य भूमिका निभाई है. रानी मुखर्जी ने टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित एक शिक्षिका नैना माथुर का किरदार निभाया है. वह अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए वंचित वर्ग के छात्रों को प्रेरित करती है. यह फिल्म समावेशिता और तमाम मुश्किलों के बावजूद शिक्षकों की क्षमता पर एक सशक्त संदेश देती है.

