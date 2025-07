ETV Bharat / entertainment

डेब्यू फिल्म से धमाका, 12 साल से बॉलीवुड से गायब, यौन उत्पीड़न पर भी उठाई आवाज, अब खुद के घर में हुआ 'आशिक बनाया आपने' की एक्ट्रेस का ऐसा हाल - TANUSHREE DUTTA

तनुश्री दत्ता ( IANS/Film Poster )

Published : July 23, 2025

हैदराबाद: 'आशिक बनाया आपने' फेम एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक्ट्रेस ने बीती 22 जुलाई की रात को एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस को रोते हुए मदद की गुहार लगाते हुए देखा जा रहा है. तनुश्री ने इस वीडियो में रो-रोकर अपना बुरा हाल कर लिया है और वह बता रही हैं कि वह बीते कई सालों से अपने ही घर में प्रताड़ना सह रही हैं. बता दें, एक दौर था, जब एक्ट्रेस ने अपनी डेब्यू फिल्म 'आशिक बनाया आपने' से दर्शकों के दिलों पर अपनी खूबसूरती का जादू चलाया था. आज एक्ट्रेस की ऐसी हालात देख उनके फैंस भी चिंता में हैं. एक्ट्रेस के वीडियो पर उनके फैंस भावुक होकर कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. तनुश्री दत्ता कौन हैं, किन फिल्मों में काम किया और किन तकलीफों से जूझ रही हैं और अब क्या करती हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में. रोते हुए क्या बोलीं तनुश्री दत्ता? एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर रोते-बिलखते हुए कहा है, 'मुझे मेरे ही घर में प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं अपने ही घर में परेशान हूं, इसलिए मैंने दुखी होकर पुलिस को कॉल किया है, पुलिस आई, मुझे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने को बोला है, मैं शिकायत कराने कल या परसों जाऊंगी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मेरे ही घर में इतना परेशान किया गया कि पिछले 4-5 सालों से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूं, मेरा पूरा घर बिखरा पड़ा रहता है, मैं अपने घर में नौकरानी भी नहीं रख सकती हूं, क्योंकि घर में प्लान्ड मेड है, मेरा उनके साथ अनुभव अच्छा नहीं है, वो घर का सामान भी चुरा रही है, ऐसे में मुझे अपना काम खुद करना पड़ रहा है'. एक्ट्रेस ने लोगों से लगाई मदद की गुहार एक्ट्रेस ने मदद की गुहार लगाते हुए वीडियो में आगे कहा, 'मैं अपने ही घर में परेशान हूं, कोई मेरी मदद करो प्लीज'. इस वीडियो को शेयर कर एक्ट्रेस ने लिखा है, '2020 से हर दिन मेरी छत से और दरवाजे के बाहर से तेज-तेज आवाजें आती हैं, बिल्डिंग मैनेंजमेंट को भी मैंने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, अब मैं एक ऐसी लाइफ जी रही हूं, जो मौत से भी बदतर है, इन चीजों से बचने के लिए मैं मंत्रों को सुनती हूं, बीते 5 सालों से मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे बहुत थकान हो गई है, जरा सोचिए, मैंने कल पोस्ट किया था और आज यह सब फिर मेरे साथ हो रहा है, अब आप समझिए मैं किन हालातों में हूं, मैं एफआईआर करूंगी'.

