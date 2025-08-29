ETV Bharat / entertainment

डबल सेलिब्रेशन: तमिल स्टार विशाल ने बर्थडे पर फैंस को दिया सरप्राइज, रजनीकांत की हीरोइन से की सगाई

तमिल स्टार विशाल ने आज अपने जन्मदिन पर एक खास एलान किया है. एक्टर ने एक खूबसूरत से सगाई कर ली है. देखें तस्वीरें...

Tamil actor Vishal Sai Dhanshika
एक्ट्रेस धनशिका के साथ एक्टर विशाल (IANS)
Published : August 29, 2025

हैदराबाद: तमिल स्टार विशाल के लिए इस साल डबल सेलिब्रेशन किया है, जी हां, एक्टर ने अपने जन्मदिन पर सगाई कर ली है. चेन्नई में आयोजित इस निजी समारोह में उनके करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए. एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरों के साथ यह खबर साझा की है.

एक्टर विशाल और एक्ट्रेस साई धनशिका ने शुक्रवार को करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में सगाई की. कपल ने इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं. तस्वीरों में दोनों गले में माला डाले पारंपरिक परिधान पहने नजर आ रहे हैं.

खूबसूरत तस्वीरों को साझा करते हुए एक्टर विशाल ने कैप्शन में लिखा है, मेरे खास जन्मदिन पर शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए ब्रह्मांड के कोने-कोने से आए आप सभी प्रियजनों का बहुत-बहुत धन्यवाद. आज साईं धनशिका के साथ हुई मेरी सगाई की खुशखबरी अपने परिवार के साथ साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. मैं सकारात्मक और धन्य महसूस कर रहा हूं. हमेशा की तरह आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कामना करता हूं.

यह खुशखबरी मिलते ही इंडस्ट्री के लोगों ने कपल को बधाइयां दी. साउथ एक्ट्रेस राशि खन्ना, एक्टर कबीर सिंह दुहान समेत कई सितारों ने बधाई देते हुए उन पर अपना प्यार लुटाया है. साथ ही विशाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं.

कौन है एक्टर विशाल की मंगेतर?
साईं धंशिका एक तमिल एक्ट्रेस हैं. उन्होंने तमिल सिनेमा के साथ-साथ कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी भूमिकाएं निभाई हैं. 20 नवंबर 1989 में तमिलनाडू के तंजापुर में जन्मी धनशिका ने 2006 में फिल्म थिरुडी से अभिनय की शुरुआत की. लेकिन उन्हें फिल्म पेरनमई (2009) और अरावन से पहचान मिली.

2013 में रिलीज हुई परदेसी में शानदार भूमिका निभाने के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस केटेगरी में फिल्मफेयर अवार्ड साउथ मिला था. इसके अलावा रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म कबाली, जो 2016 में रिलीज हुई थी, में दमदार सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किरदार निभाने के लिए यही अवॉर्ड अपने किया था.

