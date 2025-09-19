कॉमेडियन तमिल एक्टर रोबो शंकर का 46 उम्र में निधन, CM स्टालिन ने जताया दुख, कमल हासन समेत शोक में डूबे स्टार्स

ETV Bharat / entertainment

हैदराबाद: फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर शौक की लहर दौड़ गई है. तमिल सिनेमा के पॉपुलर कॉमेडियन एक्टर रोबों शंकर का 18 सितंबर को 46 साल की उम्र में निधन हो गया है. निधन से पहले एक्टर फिल्म सेट पर बेहोश हो गये थे. एक्टर की मौत मल्टीपल ऑर्गेन के फेल होने से हुई है. डॉक्टर लाख कोशिशों के बाद भी एक्टर को बचा नहीं पाए हैं. रोबो शंकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब चुकी है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कई बॉलीवुड एक्टर्स ने रोबो शंकर के निधन पर शोक जताया है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी रोबो शंकर के निधन पर शोक व्यक्त किया. सीएम ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, 'एक्टर रोबो शंकर के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ, छोटे मंच से शुरुआत करते हुए, उन्होंने तमिलनाडु की जनता का खूब मनोरंजन किया, टेलीविजन और सिनेमा में अपने सफर का विस्तार किया, मैं उनके शोक में डूबे परिवार के सदस्यों और फिल्म बिरादरी के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं'.

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक्स पर रोबो शंकर के निधन पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर तमिल में लिखा, 'हमने उनके आवास पर रखे उनके पार्थिव शरीर पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, एक रंगमंच कलाकार के रूप में अपना सफर शुरू करने, छोटे पर्दे पर सफलता हासिल करने और फिल्मों में अपने हास्य से तमिल दर्शकों का मनोरंजन करने वाले भाई रोबो शंकर वाकई अद्भुत थे'. विजय सेतुपति ने रोबो शंकर की एक तस्वीर साझा की और हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ RIP लिखा.

साउथ सुपरस्टार कमल हासन ने रोबो शंकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी हैं. एक्टर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, 'रोबो शंकर, एक निक नाम है, मेरी डिक्शनरी में, ,तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम्हारा काम हो गया, तुम चले गए, मेरा काम अधूरा है, तुम कल हमारे लिए छोड़ गए, इसलिए, कल हमारा है'.

अभिनेता-निर्देशक राघव लॉरेंस ने एक्स पर पोस्ट किया, 'रोबो शंकर के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ, मनोरंजन में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, उनकी आत्मा को शांति मिले'. अभिनेता कार्थी की एक्स पोस्ट में लिखा था, 'यह देखकर दुख होता है कि समय के साथ विनाशकारी विकल्प स्वास्थ्य को कैसे नष्ट कर सकते हैं, एक महान प्रतिभा बहुत जल्द चली गई, उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, रोबो शंकर'.

अभिनेता-निर्माता विष्णु विशाल ने अपनी फिल्म 'वेलैनु वंधुट्टा वेल्लाकरन' से रोबो शंकर के एक प्रतिष्ठित कॉमेडी सीन का स्क्रीनशॉट साझा किया और लिखा, 'शायद मेरी फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित कॉमेडी सीन.. उनके बिना, यह इतना यादगार नहीं होता... आरआईपी रोबोशंकर, तमिल सिनेमा निश्चित रूप से आप जैसी प्रतिभा को याद करेगा'. अभिनेता सिमरन ने एक्स पर संदेश में लिखा, 'रोबो शंकर के निधन से गहरा दुख हुआ, एक ऐसी प्रतिभा जिसने लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, आपको याद किया जाएगा, इस कठिन समय में उनके परिवार के लिए प्रार्थना और शक्ति,ओम शांति'.

कब होगा अंतिम संस्कार?

रोबो शंकर का पार्थिव शरीर आज 19 सितंबर की रात चेन्नई स्थित उनके घर ले जाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा. इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के छोटे-बड़े स्टार्स, को-स्टार और फैंस भी एक्टर के घर जुटेंगे, जो उन्हें श्रद्धांजलि के साथ अंतिम विदाई देंगे. एक्टर के परिवार में उनकी पत्नी प्रियंका रोबो शंकर, बेटी इंद्रजा शंकर और परिवार हैं.

