देव आनंद की 'बेटी' के हाथ लगा इंटरेनशनल प्रोजेक्ट, 52 साल की उम्र में अमेरिकी सीरीज में दिखाएंगी एक्टिंग का जलवा - Tabu

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 14, 2024, 7:47 AM IST | Updated : May 14, 2024, 9:11 AM IST

तब्बू फाइल फोटो ( @tabutiful Instagram )

मुंबई: तब्बू इन दिनों अपनी नई रिलीज क्रू की सफलता का आनंद ले रही हैं. वह हैदर और दृश्यम जैसी शानदार फिल्मों में अपने अभिनय से फैंस और दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही हैं. अपनी पिछली रिलीज की सफलता के बाद, क्रू एक्ट्रेस को ड्यून: प्रोफेसी के लिए चुना गया है. इस अमेरिकी साइंस फिक्शन में वह एक स्ट्रॉन्ग रो निभाती नजर आएंगी. सीरीज की टीम ने अभी तक रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है. तब्बू क्रू की सफलता के बाद एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है. अंग्रेजी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तब्बू अमेरिकी साइंस फिक्शन 'ड्यून: प्रोफेसी' में अभिनय करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इसमें में एमिली वॉटसन, ट्रैविस फिमेल, ओलिविया विलियम्स, जोहदी मे, मार्क स्ट्रॉन्ग, जोश ह्यूस्टन, सारा-सोफी बौस्नीना, क्लो ली, जेड अनौका, एडवर्ड डेविस, फोओलीन कनिंघम, एओइफ हिंड्स, क्रिस मेसन और शालोम ब्रुने भी है. फ्रैंकलिन अहम रोल में नजर आएंगे. तब्बू के किरदार के बारे में बात करें तो वह सीरीज में 'सिस्टर फ्रांसेस्का' की भूमिका निभाती नजर आएंगी. वे स्ट्रांग, इंटेलीजेंट और अट्रैक्टिव 'सिस्टर फ्रांसेस्का' का किरदार निभाएंगी. सीरीज मूल रूप से 2019 में ड्यून: द सिस्टरहुड के तहत शुरू की गई थी. इन फिल्मों में निभा चुकी हैं बाल कलाकार की भूमिका

तब्बू ने 11 साल की उम्र में 'बाजार' (1982) में बाल कलाकार के तौर पर अभिनय की शुरुआत की थी. हालांकि उन्हें उस समय फिल्म का क्रेडिट नहीं दिया गया. इसके बाद वे 14 साल की उम्र में 'हम नौजवान' (1985) में देव आनंद की 'बेटी' की भूमिका में निभाती दिखी थी. तब्बू का वर्क फ्रंट

तब्बू को आखिरी बार राजेश ए कृष्णन की निर्देशित क्रू में देखा गया था. इसमें उनके साथ करीना कपूर, कृति सेनन अहम रोल में थी. इसके अलावा दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, सास्वता चटर्जी, राजेश शर्मा और कुलभूषण खरबंदा भी थे. वह अगली बार अजय देवगन के साथ 'औरों में कहां दम था' में नजर आएंगी. यह रोमांटिक ड्रामा 5 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह भी पढ़ें: अजय देवगन-तब्बू की 'औरों में कहां दम था' को मिली रिलीज डेट, जानें कब आएगी सिनेमाघरों में - Ajay Devgn Tabu

Last Updated : May 14, 2024, 9:11 AM IST