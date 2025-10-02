ETV Bharat / entertainment

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी': वरुण-जाह्नवी की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एंटरटेनिंग या बोरिंग? फिल्म देखने से पहले देखें X रिव्यू

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' आज रिलीज हो गई है. आइए जानते हैं कि वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की जोड़ी दर्शकों दिल जीत पाई या नहीं.

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2025 at 12:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: शशांक खेतान की निर्देशित रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' दशहरा और गांधी जयंती के मौके पर रिलीज हुई है. फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर अहम भूमिका में हैं. उनके अलावा फिल्म में रोहित सराफ, मनीष पॉल, सान्या मल्होत्रा ​​और अक्षय ओबेरॉय भी हैं.

बता दें कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', 'बवाल' के बाद जान्हवी के साथ वरुण की दूसरी फिल्म है. यही नहीं, इस फिल्म में वरुण दूसरी बार सान्या के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इससे पहले सान्या ने बेबी जॉन में एक कैमियो किया था.

इस बीच, वरुण और मनीष की दोस्ती भी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में अहम किरदारों में से एक रही है, क्योंकि दोनों ने अपनी पिछली फिल्म 'जुग जुग जियो' में दर्शकों का दिल जीत लिया था. जैसे ही 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' सिनेमाघरों में रिलीज' हुई है, वैसे ही फर्स्ट डे शो देखने वालों ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर ट्वीट्स की बाढ़ ला दी है.

यूजर्स रिएक्शन

एक एक्स हैंडल यूजर ने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का रिव्यू साझा करते हुए लिखा है, 'मनोरंजक, आकर्षक, मनोरंजक और हास्यप्रद. निर्देशन, लेखन और संगीत शानदार. वरुण का अभिनय अच्छा, जाह्नवी कपूर भी कारगर. सान्या मल्होत्रा ​​और रोहित सराफ पर्दे पर अच्छे लगे.'

एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'वरुण धवन ने अपनी दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया. पहला भाग आपको बांधे रखता है, दूसरा भाग तो लाजवाब है. कुल मिलाकर, यह एक बेहतरीन मनोरंजक फिल्म है जो आपको निराश नहीं करेगी.'

एक और यूजर ने लिखा है, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का रिव्यू: फिल्म रोमांटिक-कॉमेडी है और एंटरटेनिंग है. डायरेक्शन थोड़ा और अच्छा हो सकता था. फिल्म में इमोशन्स भी हैं.'

एक यूजर ने लिखा है, 'कॉमेडी, हंगामे और इमोशन से भरपूर एक फैमिली ड्रामा. वरुण धवन अपनी मिमिक्री से सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, जबकि जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल भी अपनी अदाओं से चार चांद लगा देते हैं. त्योहारों के मौके पर देखने लायक एंटरटेनिंग फिल्म.'

एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी आम जनता के साथ-साथ परिवारों के लिए भी बनाई गई है. यह बिल्कुल वही देती है जो वादा करती है- खूब सारा फन, इमोशन और एंटरटेनमेंट. एक पारिवारिक फिल्म जो सही मात्रा में हंसी और एंटरटेनमेंट देती है.' अब तक के आए रिव्यू से अनुमान लगाया जा सकता है कि दर्शकों को वरुण धवन की यह फिल्म एंटरटेनिंग लगी है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 प्रिडिक्शन
फिल्म की एडवांस बुकिंग कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन रिलीज से एक दिन से भी कम समय पहले इसमें कोई तेजी नहीं आई है. फिल्म ने प्री-सेल्स में लगभग 1.40 करोड़ की कमाई की है और पहले दिन लगभग 8 से 10 करोड़ रुपये की कमाई करने की उम्मीद है. सैकनिल्क के मुताबिक, 2 अक्टूबर दोपहर 12 बजे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने 1.32 करोड़ रुपये की कमाई की है. उम्मीद है कि दिन खत्म होने तक इसकी संख्या बढ़ेगी.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस क्लैश

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी की नई फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' से हो रही है. अब तक के माहौल को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म प कांतारा चैप्टर भारी पड़ती दिख रही है.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

SUNNY SANSKARI KI TULSI KUMARISUNNY SANSKARI X REVIEWSUNNY SANSKARI REVIEWVARUN DHAWAN JANHVI KAPOORSUNNY SANSKARI KI TULSI KUMARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम हमले के बाद पता चला कौन भारत के दोस्त और दुश्मन हैं: भागवत

TCS कर्मचारियों को राहत, छंटनी में शामिल लोगों को मिलेगा 2 साल तक का पैकेज

इंडोनेशिया में नमाज पढ़ते समय स्कूल की इमारत ढही, 90 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका

'कांतारा चैप्टर 1' डे 1 प्रिडिक्शन: क्या पहले दिन 'छावा', 'कूली' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म? इतनी हो सकती है कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.