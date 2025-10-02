'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी': वरुण-जाह्नवी की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एंटरटेनिंग या बोरिंग? फिल्म देखने से पहले देखें X रिव्यू
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' आज रिलीज हो गई है. आइए जानते हैं कि वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की जोड़ी दर्शकों दिल जीत पाई या नहीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2025 at 12:27 PM IST
हैदराबाद: शशांक खेतान की निर्देशित रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' दशहरा और गांधी जयंती के मौके पर रिलीज हुई है. फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर अहम भूमिका में हैं. उनके अलावा फिल्म में रोहित सराफ, मनीष पॉल, सान्या मल्होत्रा और अक्षय ओबेरॉय भी हैं.
बता दें कि 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', 'बवाल' के बाद जान्हवी के साथ वरुण की दूसरी फिल्म है. यही नहीं, इस फिल्म में वरुण दूसरी बार सान्या के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इससे पहले सान्या ने बेबी जॉन में एक कैमियो किया था.
इस बीच, वरुण और मनीष की दोस्ती भी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में अहम किरदारों में से एक रही है, क्योंकि दोनों ने अपनी पिछली फिल्म 'जुग जुग जियो' में दर्शकों का दिल जीत लिया था. जैसे ही 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' सिनेमाघरों में रिलीज' हुई है, वैसे ही फर्स्ट डे शो देखने वालों ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर ट्वीट्स की बाढ़ ला दी है.
यूजर्स रिएक्शन
एक एक्स हैंडल यूजर ने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का रिव्यू साझा करते हुए लिखा है, 'मनोरंजक, आकर्षक, मनोरंजक और हास्यप्रद. निर्देशन, लेखन और संगीत शानदार. वरुण का अभिनय अच्छा, जाह्नवी कपूर भी कारगर. सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ पर्दे पर अच्छे लगे.'
#SunnySanskariKiTulsiKumariReview First Half Review ⭐⭐⭐🌟 Entertaining, Engaging, Gripping & Comedy.. Direction, Writing, & Music Superb. @Varun_dvn Performance Good #JanviKapoor Also Impressive. #SanyaMalhotra & #RohitSaraf Nice On Screen. #shashankkhaitan @DharmaMovies pic.twitter.com/51xXyf7v4j— Jeet Mallick (@JEETMALLICK2) October 2, 2025
#SunnySanskariKiTulsiKumariReview - A smile-through feel-good family entertainer— Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) October 1, 2025
Rating: ⭐️⭐️⭐️1/2
You know the genre. You know the plot. You know how it will begin. And you definitely know how it will end.
Still, you go with the flow. You enjoy the moments. You stay… pic.twitter.com/awlB0iO1hD
एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'वरुण धवन ने अपनी दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया. पहला भाग आपको बांधे रखता है, दूसरा भाग तो लाजवाब है. कुल मिलाकर, यह एक बेहतरीन मनोरंजक फिल्म है जो आपको निराश नहीं करेगी.'
3⭐ Good Watch 🎬✨#VarunDhawan steals the show with his solid acting 🔥 First half keeps you hooked, second half is absolutely superb 🙌 Overall, a complete entertainer that won’t disappoint! 🍿 @Varun_dvn#SunnySanskariKiTulsiKumari #SunnySanskariKiTulsiKumariReview pic.twitter.com/K7OmTGMqQN— CineSportsX (@SportsCraft381) October 2, 2025
#SunnySanskariKiTulsiKumariReview Film Romantic-Comedy hai Ur Entertaining hai. Direction Thoda Ur Accha ho Sakta Tha. Film Mein Emotions bhi hai.⭐️⭐️⭐️ @VarunDha#jhanviKapoor #RohitSaraf #SanyaMalhotra @DharmaMovies @NetflixIndia pic.twitter.com/wojtbgG7PC— MULTI STARS JBP (@multistarsjbp) October 2, 2025
एक और यूजर ने लिखा है, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का रिव्यू: फिल्म रोमांटिक-कॉमेडी है और एंटरटेनिंग है. डायरेक्शन थोड़ा और अच्छा हो सकता था. फिल्म में इमोशन्स भी हैं.'
#SunnySanskariKiTulsiKumari— Love.prem98 (@LPrem98) October 1, 2025
The entire cast deserves high praise @Varun_dvn & @Janhviworlds share
incredible, sparkling chemistry that lights up the screen. Their comedic timing and emotional scenes are executed flawlessly . What a brilliant movie!#ssktk is a pure cinematic… pic.twitter.com/jK9kq5XTsr
#SunnySanskariKiTulsiKumari Review ⭐⭐⭐½— aniltiwari (@aniltiwari2) October 1, 2025
A Family drama with comedy, chaos & a touch of emotion! #VarunDhawan steals the show with his mimicry 🤣 while #JanhviKapoor, #SanyaMalhotra, #RohitSaraf & #ManieshPaul add spark. Entertaining festive watch!#SSKTK #ActorVivekMishra… pic.twitter.com/a8dcoZCnPM
एक यूजर ने लिखा है, 'कॉमेडी, हंगामे और इमोशन से भरपूर एक फैमिली ड्रामा. वरुण धवन अपनी मिमिक्री से सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, जबकि जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल भी अपनी अदाओं से चार चांद लगा देते हैं. त्योहारों के मौके पर देखने लायक एंटरटेनिंग फिल्म.'
#SunnySanskariKiTulsiKumari Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐/5 !!— गुलशन केसकर (जाटव) (@keshkar_gulshan) October 1, 2025
A colourful, vibrant entertainer that thrives on drama, emotions, and humour… A family film that delivers laughs and entertainment in the right doses. #SSKTKReview#SunnySanskariKiTulsiKumari is crafted for the masses as well… pic.twitter.com/v8hLwhRWd6
एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी आम जनता के साथ-साथ परिवारों के लिए भी बनाई गई है. यह बिल्कुल वही देती है जो वादा करती है- खूब सारा फन, इमोशन और एंटरटेनमेंट. एक पारिवारिक फिल्म जो सही मात्रा में हंसी और एंटरटेनमेंट देती है.' अब तक के आए रिव्यू से अनुमान लगाया जा सकता है कि दर्शकों को वरुण धवन की यह फिल्म एंटरटेनिंग लगी है.
#SSKTKReview: ENTERTAINING.— rajinder kumar (@rajinder75kumar) October 1, 2025
Rating: ⭐️⭐️⭐️½#SunnySanskariKiTulsiKumari is crafted for the masses as well as families…It delivers exactly what it promises – fun, emotions, and entertainment in ample measure.
A family film that delivers laughs and entertainment in the right doses pic.twitter.com/cN2rCJsHdd
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 प्रिडिक्शन
फिल्म की एडवांस बुकिंग कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन रिलीज से एक दिन से भी कम समय पहले इसमें कोई तेजी नहीं आई है. फिल्म ने प्री-सेल्स में लगभग 1.40 करोड़ की कमाई की है और पहले दिन लगभग 8 से 10 करोड़ रुपये की कमाई करने की उम्मीद है. सैकनिल्क के मुताबिक, 2 अक्टूबर दोपहर 12 बजे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने 1.32 करोड़ रुपये की कमाई की है. उम्मीद है कि दिन खत्म होने तक इसकी संख्या बढ़ेगी.
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस क्लैश
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी की नई फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' से हो रही है. अब तक के माहौल को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म प कांतारा चैप्टर भारी पड़ती दिख रही है.