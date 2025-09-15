ETV Bharat / entertainment

'बाहुबली' लुक में वरुण ने 'अनन्या' को किया प्रपोज, जाह्नवी ने कैटरीना की तरह ली एंट्री, देखें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर में वरुण-जाह्नवी के बीच खूब सारा फन देखने को मिला है. देखें...

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 1:47 PM IST

3 Min Read
मुंबई: याद है जब जाह्नवी कपूर ने वरुण धवन के साथ पहली बार बवाल में काम किया था? हालांकि फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन वरुण और जाह्नवी के अभिनय को खूब सराहा गया और फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. और अब, इंतजार खत्म होने वाला है. क्योंकि दोनों एक बार फिर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आने वाले हैं. मेकर्स ने आज, 15 सितंबर को 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर रिलीज किया है.

सोमवार को धर्मा प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर जारी किया है और कैप्शन में डिस्क्लेमर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, डिस्क्लेमर: इस फेस्टिव सीजन में, बदला और अराजकता ही एकमात्र 'EX-xxxrtra' चीज होगी. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ट्रेलर जारी. इस दशहरे, 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में मिलते हैं.'

क्या है 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर में?
ट्रेलर की शुरुआत से बाहुबली के टाइटल सॉन्ग और सेट होती है, जहां, 'सनी' का किरदार निभा रहे वरुण बाहुबली के गेटअप में एंट्री मारते हैं और बताते है कि उनकी गर्लफ्रेंड अनन्या (सान्या मल्होत्रा) की फेवरेट मूवी बाहुबली है, इसलिए वह बाहुबली स्टाइल वह उसे शादी के लिए प्रपोज करेंगे. 'अनन्या', 'सनी' का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है. इसके बाद वरुण धवन अपने किरदार का परिचय देते हैं और कहते हैं कि उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड अनन्या की शादी विक्रम से हो रही है. यहां विक्रम (रोहित सराफ) तुलसी (जाह्नवी कपूर) का एक्स-बॉयफ्रेंड होता है.

ट्रेलर में पता चलाता है कि जाह्नवी कपूर फिल्म में एक टीचर का किरदार निभा रही है. उनका बॉयफ्रेंड विक्रम उनसे शादी न करके अनन्या से शादी कर रहा है. सनी और तुलसी अपने एक्स को पाने के लिए एक साथ आते हैं.

इस बीच, सनी, तुलसी को अपना लुक चेंज करने को कहता है. इसमें वह उसकी मदद भी करता है. दोनों अपने-अपने एक्स को जलाने के लिए रील बनाते हैं और तरह-तरह की कोशिश करते हैं. ट्रेलर के आखिरी में दिखाया जाता है कि सनी तुलसी और अनन्या में से किसी एक चुनने में कंफ्यूज हो रहा है. अब देखना होगा की क्या सनी और तुलसी को उनका प्यार मिलता है या उन्हें एक-दूसरे से प्यार होता है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के बारे में
शशांक खेतान की लिखित और निर्देशित 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' एक रोमांटिक कॉमेडी है. इस रोमांटिक ड्रामा में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा ​​और रोहित सराफ अहम भूमिका में है. धर्मा प्रोडक्शंस और मेंटर डिसाइपल एंटरटेनमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं. यह फिल्म दहशरा के मौके पर 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

