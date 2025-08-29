ETV Bharat / entertainment

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' है बड़ी नादान, नाइट क्लब के फेर में फंसी, देखें वरुण-जाह्नवी की फिल्म का टीजर

वरुण और जाह्नवी फिल्म बवाल के बाद दूसरी बार बड़े पर्दे पर साथ में आ रहे हैं. इस फिल्म का टीजर बड़ा ही मजेदार हैं,

Published : August 29, 2025 at 11:51 AM IST

हैदराबाद: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का आज 29 अगस्त को टीजर रिलीज हो गया है. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के टीजर में वरुण और जाह्नवी की कॉमेडी केमिस्ट्री देखी जा रही है. फिल्म का निर्देशन शंशाक खैतान किया है, जो वरुण के साथ पहले भी फिल्म कर चुके हैं. वरुण और जाह्नवी फिल्म बवाल के बाद दूसरी बार बड़े पर्दे पर साथ में आ रहे हैं. इस फिल्म का टीजर बड़ा ही मजेदार हैं, जिसमें प्रभास के बाहुबली लुक की भी झलक दिख रही है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी टीजर

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का टीजर 53 सेकंड का है, जो वरुण धवन के कॉमेडी अंदाज के साथ शुरू होता है. टीजर के पहले सीन में वरुण धवन को बाहुबली के कॉस्ट्यूम में देखा जा रहा है, जिसमें उनका फनी अंदाज दिख रहा है. इसके बाद जाह्नवी कपूर और रोहित सराफ की दमदार एंट्री होती है और फिर इन तीनों के बीच कन्फ्यूजन की अलग ही खिचड़ी पकती है. वहीं, प्लेन में वरुण धवन ने जाह्नवी कपूर पर जोरदार पंच मार उनका मजाक बनाया है. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का टीजर रोमांटिक कम और फनी ज्यादा है.

कब रिलीज होगी फिल्म

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी आगामी 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. इस दिन साउथ सिनेमा से मच अवेटेड फिल्म कांतारा चैप्टर 1 भी रिलीज होने जा रही है. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के डायरेक्टर शशांक खैतान हैं, जो धड़क और ब्रदीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की स्टार कास्ट में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल अहम किरदारों में नजर आएंगे.

