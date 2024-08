ETV Bharat / entertainment

सनी देओल ने देखी 'स्त्री 2', मेकर्स को दी जमकर बधाई, 'गदर' एक्टर ने कहा- Keep Going - Sunny Deol on Stree 2

Published : 20 hours ago

हैदराबाद: स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कहर ढा रखा है. स्त्री 2 ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है. स्त्री 2 को अब बॉलीवुड के तारा सिंह सनी देओल ने भी देख लिया है. सनी देओल ने सोशल मीडिया पर आकर स्त्री 2 की पूरी टीम को इसकी सफलता के लिए बधाई दी है. बता दें, बीते साल (2023) सनी देओल ने फिल्म गदर 2 से बॉलीवुड में धमाकेदार कमबैक किया था. सनी देओल का पोस्ट (Sunny Deol IG story) सनी देओल बोले- ऐसे ही बढ़ते रहो

वहीं, स्त्री 2 की तारीफ में सनी देओल ने आज 22 अगस्त को अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट में सनी ने स्त्री 2 का पोस्टर शेयर किया है. पोस्टर शेयर कर सनी देओल ने लिखा है, बॉक्स ऑफिस पर हैवी मानसून लाने के लिए स्त्री 2 की टीम को बधाई, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे'. बता दें, स्त्री 2 में इस बार स्त्री नहीं बल्कि सरकटे का आतंक खूब तबाही मचा रहा है. श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी अपनी कॉमेडी से हंसा-हंसाकर दर्शकों के पेट में दर्द कर रहे हैं. सनी देओल की अपकमिंग फिल्में बता दें, बीते साल के मानसून (अगस्त 2023) पर सनी देओल ने अपनी फिल्म गदर 2 से धमाका कर दिया था. गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. गदर 2 सनी देओल के करियर की सबसे हिट और कमाऊ फिल्म है. गदर 2 के सक्सेस के बाद सनी की झोली में कई फिल्में गिरीं. इसमें बॉर्डर 2, सफर और आमिर खान के साथ फिल्म लाहौर 1947 शामिल हैं. सफर और लाहौर 1947 की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी है.