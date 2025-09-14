ETV Bharat / entertainment

जयपुर में गूंजा सनी देओल का एक्शन, मानसरोवर का एक हॉस्पिटल बना फिल्म सेट

जयपुर में सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग एक अस्पताल में करते नजर आए.

Sunny Deol shooting for the movie 'Soorya'
'सूर्या' मूवी की शूटिंग करते सनी देओल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2025 at 2:52 PM IST

जयपुर: गुलाबी नगरी बॉलीवुड के धमाकेदार एक्शन की गवाह बनेगी. बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और पूर्व सांसद सनी देओल ने जयपुर के मानसरोवर स्थित प्रियंका हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल में अपनी नई फिल्म 'सूर्या' की शूटिंग की. खून से सना माथा और चोटों से भरा चेहरा उनके एक्शन सीन का हिस्सा था, जिसे देखकर फैंस ने अस्पताल के बाहर जमकर हूटिंग की. इस दौरान सनी देओल की एक झलक पाने के लिए हर कोई लालायित रहा. अस्पताल के आसपास जिसे जहां मौका मिला, उसने अपने मोबाइल कैमरे में सनी देओल को कैद किया.

कुछ साल पहले अभिनेता सनी देओल ने 'सूर्या' नाम की एक फिल्म शुरू की थी, जिसकी 70% शूटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी. अब करीब 3 साल बाद सनी देओल फिल्म की बची हुई शूटिंग पूरी कर रहे हैं. इस फिल्म के निर्माता-निर्देशक जयपुर के ही दीपक मुकुट हैं. जो अगले 10 दिनों तक शहर की अलग-अलग लोकेशन पर शूटिंग करेंगे.

सनी देओल ने जयपुर में की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग (ETV Bharat Jaipur)

बीते दिनों मुंबई में फिल्म का क्लाइमेक्स शूट किया गया, जहां एक्शन डायरेक्टर रवि वर्मा ने 350 से ज्यादा लोगों की टीम के साथ ग्रैंड सीक्वेंस फिल्माया था. वहीं अब जयपुर में शूटिंग की जा रही है. यहां प्रियंका हॉस्पिटल फिल्म सेट बना. इस दौरान हॉस्पिटल के निदेशक डॉ जीएल शर्मा और उनकी टीम ने सनी देओल का स्वागत किया. शूटिंग के बाद सनी ने डॉक्टरों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई भी की. हॉस्पिटल प्रशासन ने इस मौके को खास बताते हुए कहा कि सुपरस्टार का यहां आना स्टाफ के लिए यादगार लम्हा है.

Sunny Deol had mark of injury
सनी देओल के सिर पर लगा चोट का निशान (ETV Bharat Jaipur)

वकील के रोल में दिखेंगे सनी देओल: आपको बता दें कि 'सूर्या' में सनी देओल एक वकील के किरदार में भी नजर आएंगे. उनका ये रूप दर्शकों को उनकी सुपरहिट फिल्म 'दामिनी' के डायलॉग 'तारीख पे तारीख' की याद दिला सकता है. एक्शन और कोर्टरूम ड्रामा का ये कॉम्बिनेशन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण होगा.

Sunny Deol with the hospital team
अस्पताल की टीम के साथ सनी देओल (ETV Bharat Jaipur)

सनी देओल के लिए सुपर ईयर रहेगा 2026: 'गदर 2' की सफलता के बाद सनी अब पूरी तरह 'सूर्या' पर फोकस कर रहे हैं. फिल्म 2026 में रिलीज होगी और यही साल सनी के फैंस के लिए बेहद खास रहने वाला है. साल की शुरुआत में 'बॉर्डर 2', दीपावली पर 'रामायण पार्ट 1', बीच में ‘सूर्या’ और कतार में 'लाहौर 1947' जैसी फिल्में यानी दर्शकों को 2026 में सनी के अलग-अलग के अंदाज देखने को मिलेंगे.

