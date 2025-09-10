ETV Bharat / entertainment

दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस के बाद संजय कपूर की मां के वकील का बयान- 'असली लड़ाई' करिश्मा कपूर और...

कोर्ट के नोटिस के बाद संजय कपूर की मां का बयान आया है. दरअसल संजय की संपत्ति को लेकर करिश्मा के बच्चे कोर्ट पहुंचे हैं.

Karisma Kapoor
करिश्मा कपूर (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2025 at 6:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा के एक्स हसबैंड संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच, रानी कपूर के वकील ने कहा कि 'असली लड़ाई' संजय कपूर की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेवा कपूर के बीच है.

जब करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर ने उनके पिता की वसीयत में गड़बड़ी करने की कोशिश की. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार, 10 सितंबर को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर दायर दीवानी मुकदमे में नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया.

कोर्ट के निर्देश के बाद संजय कपूर की मां रानी कपूर के वकील वैभव गग्गर का बयान सामने आया है. वैभव गग्गर ने एएनआई को बताया, 'यह लड़ाई असल में करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेवा के बीच है. चाहे वसीयत हो या न हो वगैरह. रानी कपूर इससे प्रभावित होती हैं, लेकिन वह जवाब दाखिल करेंगी और आपको उनका पक्ष पता चल जाएगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'संजय कपूर की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के नाते उन्हें प्रतिवादी संख्या 3 बनाया गया है. अब जबकि मामला अदालत में आ रहा है, मेरे लिए इस पर और कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. लेकिन रानी कपूर ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट रखा है. वह वही रहेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों द्वारा अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर दायर एक दीवानी मुकदमे में नोटिस जारी किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों भाई-बहन पहले ही पारिवारिक ट्रस्ट से 1,900 करोड़ रुपये दे चुके हैं.

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने संजय कपूर की विधवा प्रिया सचदेवा कपूर को निर्देश दिया कि वह अपने जवाब के साथ मृतक की सभी चल और अचल संपत्तियों की एक विस्तृत सूची दाखिल करें.

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, 'एक बार जब मैं मुकदमा पंजीकृत कर लूंगा, तो लिस का सिद्धांत लागू होगा.' करिश्मा कपूर के बच्चों ने आरोप लगाया है कि प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत में जालसाज़ी करके उनकी संपत्ति पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं. बच्चों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि वसीयत अपंजीकृत है, इसका पहले कभी खुलासा नहीं किया गया था, और इसे ताज होटल में 'जल्दबाजी में' पढ़ा गया था.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

KARISMA KAPOORSUNJAY KAPUR PROPERTY DISPUTESUNJAY KAPUR 30000 CRORE PROPERTYसंजय कपूर की 30000 करोड़ संपत्तिSUNJAY KAPUR PROPERTY DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार, ट्रंप के 'सबसे अच्छे दोस्त' पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानें चारों नए आईफोन्स में क्या है खास और कीमत

एशिया कप 2025: आज भारत और यूएई के बीच होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

अक्षय कुमार फैन फेस्ट, एक्टर ने बर्थडे विश करने पर फैंस को दिल से कहा थैंक्यू, बोले- पत्नी से पहले हैं आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.