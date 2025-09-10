ETV Bharat / entertainment

दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस के बाद संजय कपूर की मां के वकील का बयान- 'असली लड़ाई' करिश्मा कपूर और...

Published : September 10, 2025

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा के एक्स हसबैंड संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच, रानी कपूर के वकील ने कहा कि 'असली लड़ाई' संजय कपूर की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेवा कपूर के बीच है. जब करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर ने उनके पिता की वसीयत में गड़बड़ी करने की कोशिश की. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार, 10 सितंबर को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर दायर दीवानी मुकदमे में नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया. कोर्ट के निर्देश के बाद संजय कपूर की मां रानी कपूर के वकील वैभव गग्गर का बयान सामने आया है. वैभव गग्गर ने एएनआई को बताया, 'यह लड़ाई असल में करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेवा के बीच है. चाहे वसीयत हो या न हो वगैरह. रानी कपूर इससे प्रभावित होती हैं, लेकिन वह जवाब दाखिल करेंगी और आपको उनका पक्ष पता चल जाएगा.'