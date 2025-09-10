दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस के बाद संजय कपूर की मां के वकील का बयान- 'असली लड़ाई' करिश्मा कपूर और...
कोर्ट के नोटिस के बाद संजय कपूर की मां का बयान आया है. दरअसल संजय की संपत्ति को लेकर करिश्मा के बच्चे कोर्ट पहुंचे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2025 at 6:31 PM IST
नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा के एक्स हसबैंड संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच, रानी कपूर के वकील ने कहा कि 'असली लड़ाई' संजय कपूर की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेवा कपूर के बीच है.
जब करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर ने उनके पिता की वसीयत में गड़बड़ी करने की कोशिश की. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार, 10 सितंबर को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर दायर दीवानी मुकदमे में नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया.
#WATCH | Delhi High Court heard a plea by Karisma Kapoor’s children seeking a share in their late father Sunjay Kapur’s Rs 30,000 crore estate.— ANI (@ANI) September 10, 2025
Senior Advocate Vaibhav Gaggar, representing late Sunjay Kapur's mother Rani Kapur, says, " she has been made defendant number 3 in her… pic.twitter.com/mEl8vmmp95
कोर्ट के निर्देश के बाद संजय कपूर की मां रानी कपूर के वकील वैभव गग्गर का बयान सामने आया है. वैभव गग्गर ने एएनआई को बताया, 'यह लड़ाई असल में करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेवा के बीच है. चाहे वसीयत हो या न हो वगैरह. रानी कपूर इससे प्रभावित होती हैं, लेकिन वह जवाब दाखिल करेंगी और आपको उनका पक्ष पता चल जाएगा.'
उन्होंने आगे कहा, 'संजय कपूर की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के नाते उन्हें प्रतिवादी संख्या 3 बनाया गया है. अब जबकि मामला अदालत में आ रहा है, मेरे लिए इस पर और कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. लेकिन रानी कपूर ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट रखा है. वह वही रहेगा.
#WATCH | Delhi High Court today heard a plea by Karisma Kapoor’s children seeking a share in their late father Sunjay Kapur’s Rs 30,000 crore estate— ANI (@ANI) September 10, 2025
Sister of late businessman Sunjay Kapur, Mandhira Kapur Smith says, " my mother did not help set up the trust. she is still trying… pic.twitter.com/QLva6RUOO9
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों द्वारा अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर दायर एक दीवानी मुकदमे में नोटिस जारी किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों भाई-बहन पहले ही पारिवारिक ट्रस्ट से 1,900 करोड़ रुपये दे चुके हैं.
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने संजय कपूर की विधवा प्रिया सचदेवा कपूर को निर्देश दिया कि वह अपने जवाब के साथ मृतक की सभी चल और अचल संपत्तियों की एक विस्तृत सूची दाखिल करें.
#WATCH | Delhi High Court heard a plea by Karisma Kapoor’s children seeking a share in their late father Sunjay Kapur’s Rs 30,000 crore estate.— ANI (@ANI) September 10, 2025
Senior Advocate Mahesh Jethmalani, appearing for the children, says, " the suit will be registered now. they have to make certain… pic.twitter.com/7n2IxN2IM0
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, 'एक बार जब मैं मुकदमा पंजीकृत कर लूंगा, तो लिस का सिद्धांत लागू होगा.' करिश्मा कपूर के बच्चों ने आरोप लगाया है कि प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत में जालसाज़ी करके उनकी संपत्ति पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं. बच्चों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि वसीयत अपंजीकृत है, इसका पहले कभी खुलासा नहीं किया गया था, और इसे ताज होटल में 'जल्दबाजी में' पढ़ा गया था.