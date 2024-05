ETV Bharat / entertainment

WATCH: KKR के प्लेऑफ क्वालीफाई करने पर खुशी से झूमी सुहाना-अनन्या, जीत का जश्न मनाते हुए कैमरे में कैद हुईं जूही चावला - Suhana Khan and Ananya Panday

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 12, 2024, 10:12 AM IST | Updated : May 12, 2024, 10:19 AM IST

सुहाना खान, अनन्या पांडे और जूही चावला ( @kkriders Instagram )

मुंबई: सुहाना खान और अनन्या पांडे को अक्सर आईपीएल 2024 के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में देखा गया है. शनिवार (11 मई) को एक बार फिर स्टार किड्स को ईडन गार्डन्स में केकेआर को सपोर्ट करते हुए देखा गया. सुहाना खान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे केकेआर की शानदार जीत का जश्न मनाती नजर आ रही हैं. एक क्लिप में, सुहाना को अनन्या, शनाया और अबराम खान के साथ देखा गया. ये वायरल वीडियो तब की है, जब वे मैच के लिए स्टेडयम की ओर बढ़ रहे थे. सुहाना व्हाइट केकेआर टी-शर्ट और डेनिम के ऊपर जैकेट में नजर आईं. वहीं, शनाया उनके साथ व्हाइट टी-शर्ट और डेनिम में ट्विनिंग करती दिखीं. अनन्या पांडे ने ब्लैक टी-शर्ट और पैंट पहनी थी. अबराम के लुक की बात करें तो व्हाइट टी-शर्ट और पैंट के ऊपर पर्पल कलर की जैकेट में नजर आए. एक वायरल वीडियो में, केकेआर के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने पर शाहरुख खान की लाडली सुहाना और उनकी बेस्टी अनन्या पांडे को खुशी से उछलते देखा गया है. इस दौरान केकेआर की जीत पर चर्चा भी करती नजर आई. उनके साथ में खड़ी केकेआर की ऑनर जूही चावला भी एक्साइटमेंट से हंसती नजर आईं. अबराम की बैठकर मैच देखते हुए कई तस्वीरें भी एक्स पर सामने आई हैं. मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वहीं, बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी केकेआर टीम ने 7 विकेट खोकर 16 ओवर में 157 रन बनाए और मुंबई इंडियंस को 158 का लक्ष्य दिया. एमआई ने 16 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर 139 रन ही बना पाई. मुंबई के आखिरी विकेट गिरने पर किंग खान की लाडली खुशी से उझल पड़ी. अब 13 मई को केकेओर का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा. यह भी पढ़ें: सुहाना खान ने पिता शाहरुख खान की KKR की जीत का मनाया जश्न, MI का IPL ट्रॉफी जीतने का सपना टूटा - IPL 2024 KKR VS MI

