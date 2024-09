ETV Bharat / entertainment

50 करोड़ के बजट में बनी 'स्त्री 2' ने रचा इतिहास, बनी इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म - Stree 2 creates History

By ETV Bharat Entertainment Team

हैदराबाद : श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 ने इतिहास रच दिया है. स्त्री 2 इंडियन सिनेमा की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. स्त्री 2 बीती 15 अगस्त को रिलीज हुई थी. फिल्म ने 17 सितंबर तक अपनी रिलीज के 34 दिन पूरे कर लिए हैं. स्त्री 2 आज 18 सितंबर को 35वें दिन में चल रही है. स्त्री 2 ने इन 34 दिनों में इंडियन सिनेमा की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म जवान, पठान, एनिमल, गदर 2, केजीएफ 2 और बाहुबली 2 को पछाड़ नंबर वन (Hindustan ki sab se sarvashresth No. 1 Hindi film of all time) का टैग अपने नाम कर लिया है.

स्त्री 2' डे वाइज नेट घरेलू कमाई

डे 27 - 3.1 करोड़ रुपये

डे 28- 3 करोड़ रुपये

डे 29- 2.75 करोड़ रुपये

डे 30- 3.35 करोड़ रुपये

डे 31- 5.4 करोड़ रुपये

डे 32- 6.75 करोड़ रुपये

डे 33- 3 करोड़ रुपये

डे 34- 2.5 करोड़ रुपये

डे: 26 -3.60 करोड़ रुपये

डे: 25- 11 करोड़ रुपये

डे: 24- 8.5 करोड़ रुपये

डे: 23- 4.5 करोड़ रुपये

डे: 22- 5 करोड़ रुपये

डे: 21- 5.6 करोड़ रुपये

डे: 20- 5.5 करोड़ और

डे: 19- 6.75 करोड़,

डे: 18- 22 करोड़ रुपये

डे: 17- 16.5 करोड़ रुपये

डे : 16- 8.5 करोड़ रुपये

डे:15- 8.5 करोड़ रुपये (दूसरा गुरुवार) (सैकनिल्क)

डे : 14 - 9.25 करोड़ (दूसरा बुधवार)

डे : 13- 11.75 करोड़ ( दूसरा मंगलवार)

डे: 12- 20.2 करोड़ रुपये (दूसरा सोमवार)