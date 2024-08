ETV Bharat / entertainment

'स्त्री 2' ने 8वें दिन 'पद्मावत' और 'सुल्तान' को पछाड़ा, बनी सबसे तेज 300 करोड़ रु. कमाने वाली 5वीं फिल्म - Stree 2 Box Office

संजू- 342.53 करोड़ रु. (300 करोड़-16 दिनों में)

पीके-340.8 करोड़ रु. (300 करोड़- 17दिनों में)

वार- 318.01 करोड़ रु. (300 करोड़-19 दिनों में)

बजरंगी भाईजान- 320.34 करोड़ रु. (300 करोड़-20 दिनों में)

सुल्तान-300.45 करोड़ रु. (300 करोड़- 35 दिनों में)

पद्मावत- 302.15 करोड़ रु. (300 करोड़-50 दिनों में)

स्त्री 2 ने 300 करोड़ी क्लब में किन फिल्मों को पछाड़ा

स्त्री 2 इंडियन सिनेमा में सबसे तेज 300 करोड़ रुपये कमाने वाली 5वीं फिल्म बन गई है. वहीं, 300 करोड़ी क्लब में स्त्री 2 ने पद्मावत (2018) की कमाई 302.15 करोड़ और सुल्तान की कमाई 300.45 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

स्त्री 2 की आठवें दिन की कमाई

स्त्री 2 ने वर्ल्डवाइड 428 करोड़ रुपये का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. वहीं, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 का ग्रॉस कलेक्शन 363 करोड़ और नेट कलेक्शन 308 करोड़ रुपये का है. स्त्री 2 ने ओवरसीज में 64.5 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. वहीं. फिल्म ने आठवें दिन 18.2 करोड़ रुपये की कमाई की है. बीती 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म स्त्री 2 आज 23 अगस्त को अपने नौवें दिन में चल रही है.

अमर कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ-साथ पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, अपारशक्ति खुराना संग सुनील कुमार बतौर सरकटा दर्शकों को खूब रोमांचित कर रहे हैं.

