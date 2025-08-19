हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने एक और दिलचस्प सीरीज की घोषणा कर दी है, जिसका नाम है राख'. ये एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर है, जिसमें अपराध और न्याय के बीच की मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को दिखाया जाएगा. सुनने में ही कहानी काफी दमदार लग रही है. इस सीरीज को एंडेमोलशाइन इंडिया और गुलबदन टॉकीज ने प्रोड्यूस किया है. निर्देशन की कमान संभाली है प्रोसित रॉय ने. वहीं, इसे बनाया, लिखा और को-डायरेक्ट किया है अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत ने. डायलॉग्स लिखे हैं आयुष त्रिवेदी ने. अब अगर कास्ट की बात करें तो ये सचमुच पावर-पैक्ड है.

सीरीज में अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर लीड रोल में नजर आने वाले हैं. सबसे मजेदार बात यह है कि राख साल 2026 में प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होगी और एक साथ 240 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम होगी.

प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और ओरिजिनल्स हेड निखिल माधोक ने कहा, 'हम प्राइम वीडियो पर हमेशा नई और अलग कहानियां लाने की कोशिश करते हैं, राख बाहर से देखने पर एक थ्रिलर लगती है, जिसमें ढेर सारे ट्विस्ट और ड्रामा है, लेकिन असल में यह बहुत ही इमोशनल कहानी है, जो लोगों के दिल में तब भी रहेगी जब वे इसे देख चुके होंगे, यह हमारी अब तक की सबसे मजबूत कहानियों में से एक है और हमें इसे पूरी दुनिया में दिखाने का बेसब्री से इंतजार है, उन्होंने आगे कहा, इसमें अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर जैसे शानदार एक्टर्स हैं, जो अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत द्वारा बनाई गई इस दुनिया को स्क्रीन पर जिंदा कर देंगे, प्रोसित रॉय के निर्देशन और एंडेमोलशाइन के बढ़िया प्रोडक्शन के साथ हमें यकीन है कि ‘राख’ हमारे इंडियन ओरिजिनल्स की लिस्ट में एक दमदार और अलग शो साबित होगा'.

बनीजाय एशिया और एंडेमोलशाइन इंडिया के ग्रुप चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऋषि नेगी ने कहा, राख को हमने सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर बनाने के लिए नहीं सोचा था, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें किरदार अहम हैं और जो सही-गलत, न्याय और उसके नतीजों पर सवाल उठाती है, प्रोसित रॉय, अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत जैसे टैलेंटेड क्रिएटर्स और शानदार एक्टर्स के साथ काम करना हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा. उन्होंने आगे कहा, 'ये सीरीज भारतीय और दुनिया भर के दर्शकों के बदलते स्वाद को दिखाती है, लोग अब ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जिनमें इमोशन भी हो और जो नए ढंग से बनाई गई हों, हमें खुशी है कि प्राइम वीडियो के साथ मिलकर हम इस बड़ी और भावनाओं से भरी कहानी को पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं'.

एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रोसित रॉय ने कहा, 'हम फिल्ममेकर ऐसी कहानियां बनाना पसंद करते हैं जो सिर्फ एंटरटेन न करें, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करें, राख वैसी ही कहानी है, यह एक गहरी दुनिया दिखाती है, जहां इंसान की असली फितरत और उसके अलग-अलग रंग सामने आते हैं.

उन्होंने आगे कहा, अनुषा और संदीप ने ऐसी स्टोरी लिखी है जो सही और गलत के बीच के धुंधले हिस्से, न्याय और माफी जैसे मुद्दों पर बात करती है, साथ ही यह दर्शकों को शुरू से अंत तक जोड़े रखती है, मेरे लिए यह सीरीज भारतीय कहानियों को आगे ले जाने वाला एक बड़ा कदम है, जिसमें जोरदार ड्रामा और मजबूत किरदार दोनों हैं.

प्रोसित ने कहा, 'प्राइम वीडियो के सपोर्ट और हमारी कास्ट अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर की शानदार एक्टिंग ने इस कहानी को और गहराई दी है, मुझे बहुत खुशी है कि हम इस दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाली सीरीज को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं'.