महेश बाबू के 50वें बर्थडे पर SSMB29 से प्री-लुक टीजर पोस्टर जारी, महादेव के भक्त बने 'टॉलीवुड प्रिंस', नवंबर में होगा धमाका - SSMB29 TEASER POSTER

महेश बाबू के गले में पड़ी माला में महादेव का त्रिपुंड, त्रिशूल, डमरू, नंदी बैल और रुद्राक्ष लटका नजर आ रहा है.

Published : August 9, 2025 at 12:26 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 12:39 PM IST

हैदराबाद: टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू (maheshbabu@50) आज 50 साल के हो गए हैं. अपने बर्थडे के मौके पर महेशू बाबू ने अपने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. महेश बाबू फिल्म गुंटुर कारम के बाद से बाहुबली और आरआरआर जैसी विराट फिल्म देने वाले डायरेक्टर राजामौली के साथ फिल्म SSMB29 में बिजी हैं और आज 9 अगस्त को अपने बर्थडे के मौके पर फिल्म से बड़ा एक्साइटिंग अपडेट शेयर किया है. महेश बाबू और राजमौली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म से महेश बाबू का बिना चेहरे वाला एक प्री-लुक टीजर पोस्टर जारी किया है और साथ ही बताया है कि फिल्म पर ऑफिशियल स्टेटमेंट और पोस्टर आगामी नवंबर 2025 में जारी किया जाएगा.

कब आएगा पूरा पोस्टर

पहले बात करते हैं राजामौली के पोस्ट की, जिसमें उन्होंने एक नोट भी साझा किया है. राजामौली ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'विश्व और भारत में डियर सिनेमा लवर्स और महेश बाबू के फैंस, काफी समय हो गया है, शूटिंग शुरू किए और हम आपकी उत्सुकता का दिल से प्रशंसा करते हैं, इस फिल्म की स्टोरी और स्कोप बड़ा है, मुझे लगता है कि केवल तस्वीरें या प्रेस कॉन्फ्रेंस से न्याय नहीं हो सकता, जिस दुनिया को हम बना रहे हैं हम उसके मर्म, गहराई और उत्सर्जन पर काम कर रहे हैं, जिसका खुलासा नवंबर 2025 में होगा, ऐसा जैसा कि आपने कभी पहले नहीं देखा होगा, आप सभी के धैर्य के लिए धन्यवाद #GlobeTrotter

महादेव के भक्त बनेंगे महेश बाबू

इस पोस्ट के साथ राजामौली ने महेश बाबू का बिना चेहरे वाला प्री-लुक टीजर पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर में महेश बाबू शिव के भक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके गले में जो मोतियों की माला हैं, उसमें महादेव का त्रिपुंड, त्रिशूल, डमरू, नंदी बैल और रुद्राक्ष लटका नजर आ रहा है. इससे साफ जाहिर होता है कि महेश बाबू महादेव के भक्त बनते नजर आएंगे और यह एक माइथोलॉजी फिल्म भी हो सकती है.

महेश बाबू ने जताया आभार

महेश बाबू ने फिल्म से अपना पोस्टर शेयर कर लिखा है, 'आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया' #GlobeTrotter महेश बाबू के इस पोस्ट को ढाई लाख से ज्यादा फैंस ने लाइक कर लिया है और कई सेलेब्स के भी लाइक आए हैं. इस पोस्ट के साथ ग्लोबल ट्रोटर भी लिखा हुआ है, जोकि फिल्म का टाइटल माना जा रहा है. अब इस पोस्ट के बाद महेश बाबू की फैंस की बैचेनी और भी ज्यादा बढ़ गई है.

फिल्म के बारे में बता दें, इसमें प्रियंका चोपड़ा, आर. माधवन और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग साल 2026 में खत्म होने की आशा है. राजामौली आरआरआर के बाद से इस फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं.

