राजामौली बर्थडे: Jr NTR-राम चरण का स्पेशल विश, महेश बाबू ने 'SSMB29' के सेट से शेयर की तस्वीर, बोले- बेस्ट तो अभी...

मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली का जन्मदिन है. इस खास मौके पर साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर्स ने उन्हें खास अंदाज में विश किया है.

SS Rajamouli
एसएस राजामौली (IANS)
Published : October 10, 2025 at 11:42 AM IST

हैदराबाद: तेलुगु सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर एसएस राजामौली का आज (10 अक्टूबर) जन्मदिन है और इंडस्ट्री के हर कोने से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं. इस दूरदर्शी निर्देशक ने तेलुगु सिनेमा के स्तर को लगातार ऊंचा उठाया है और ऐसे टाइमलेस सिनेमाई चमत्कार गढ़े हैं जो दुनिया भर में गूंजते हैं.

महेश बाबू
एसएस राजामौली 10 अक्टूबर को 52 साल के हो गए. उनकी आने वाली फिल्म 'एसएसएमबी 29' के लीड हीरो महेश बाबू ने उन्हें जन्मदिन की एक खास बधाई दी. महेश बाबू ने फिल्म के सेट पर ली गई एक खास साझा की है जो दोनों के बीच के रिश्ते की एक प्यारी सी याद दिलाती है.

तस्वीर में महेश बाबू और राजामौली एक-दूसरे को गले लगाते और हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक्स हैंडल पर फोटो शेयर करते हुए महेश बाबू ने लिखा, 'जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. बेस्ट तो अभी आना बाकी है. आपका दिन मंगलमय हो सर.'

जूनियर एनटीआर
महेश बाबू के अलावा 'आरआरआर' के स्टारकास्ट ने भी राजामौली को जन्मदिन की बधाई दी है. जूनियर एनटीआर ने एक्स हैंडल पर आरआरआर के सेट से राजामौली के साथ एक तस्वीर साझा की है, जिसमें दोनों किसी मुद्दे पर चर्चा करते दिख रहे हैं. इस खास पल को साझा करते हुए देवरा एक्टर ने लिखा है, 'जक्कना एसएस राजामौली, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ढेर सारा प्यार.'

राम चरण
उधर, राम चरण ने भी एक्स हैंडल का सहारा लेते हुए आरआरआर डायरेक्टर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. राम चरण ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'हमारे टाइम के ग्रेटेस्ट फिल्ममेकर्स में से एक, मेरे सबसे प्यारे एसएस राजामौली गारु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.'

'एसएसएमबी 29' के बारे में
महेश बाबू के अलावा, 'एसएसएमबी 29' में प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. एसएस राजामौली और उनकी टीम फिल्म की कास्टिंग और अन्य जानकारियों को लेकर काफी चुप हैं.

इस साल महेश बाबू के 50वें जन्मदिन पर, एसएस राजामौली ने 'एसएसएमबी 29' से उनका फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी किया था. उन्होंने यह भी बताया कि पूरी झलक नवंबर में दिखाई जाएगी. फिल्म की शूटिंग ओडिशा, हैदराबाद और केन्या में हुई है. उनके पिता और स्क्रीन राइटर विजयेंद्र प्रसाद, अपनी पिछली सभी प्रोजेक्ट्स की तरह इस फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट पर राजामौली के साथ मिलकर काम करेंगे.

