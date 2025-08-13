ETV Bharat / entertainment

श्रीदेवी की 62वीं बर्थ एनिवर्सरी, बोनी कपूर ने पोस्ट कर लिखा, 26 की लगती हो, बेटी जाह्नवी ने भी किया याद - SRIDEVI BIRTH 62ND ANNIVERSARY

बोनी कपूर और श्रीदेवी ने 1996 में शादी की थी और यह जन्मदिन शादी से 6 साल पहले मनाया गया था.

Sridevi 62nd Birth Anniversary
बोनी कपूर का पोस्ट (ANI)
Published : August 13, 2025 at 11:20 AM IST

Published : August 13, 2025 at 11:20 AM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड की 'चांदनी' श्रीदेवी की आज 13 अगस्त 62वीं बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर और दिवगंत एक्ट्रेस के पति बोनी कपूर ने उन्हें याद किया है. बोनी ने सोशल मीडिया पर आकर पत्नी के नाम एक पोस्ट शेयर कर उसके साथ एक तस्वीर जोड़ी है, जो एक्ट्रेस के 27वें जन्मदिन की है. इस इमोशनल पोस्ट के साथ बोनी कपूर ने एक लंबा-चौड़ा नोट भी लिखा है. अब बोनी कपूर के इस पोस्ट से उन्हें लोग एक्ट्रेस को याद कर रहे हैंय

बोनी कपूर ने दिवगंत पत्नी श्रीदेवी के नाम पर पोस्ट में लिखा है, 'यह 1990 की तस्वीर है, जिसमें उनका 27वां जन्मदिन मनाया गया है, मैंने उन्हें 26वें जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं दी और एहसास दिलाया कि वह जवान हो गई हैं, इस तारीफ के साथ वह जवान होती गईं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि मैं उन्हें चिढ़ा रहा हूं'. बता दें, कपल ने 1996 में शादी की थी और यह जन्मदिन शादी से 6 साल पहले मनाया गया था.

Sridevi 62nd Birth Anniversary
जाह्नवी कपूर पोस्ट (Janhvi Kapoor Post)

वहीं, जाह्नवी कपूर ने अपनी इंस्टास्टोरी पर मां की एक तस्वीर शेयर की है, लेकिन इस तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने कुछ भी नहीं लिखा है. एक्टर जैकी श्रॉफ ने भी श्रीदेवी के नाम एक पोस्ट शेयर किया है और एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि दी है. बता दें, श्रीदेवी का ना निधन 24 फरवरी 2018 को हुआ था. वह दुबई में फैमिली शादी में गई थीं और वहां होटल के बाथरूम में मृत पाई गईं थी.

Sridevi 62nd Birth Anniversary
श्रीदेवी की 62वीं बर्थ एनिवर्सरी (JACKIE SHROFF POST)

श्रीदेवी के वर्कफ्रंट की बात केरं तो उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर साल 1967 में आई तमिल फिल्म कंधन करुणई से फिल्मों में कदम रखा था. उस वक्त श्रीदेवी की उम्र महज 4 साल थी. श्रीदेवी ने 18 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड रोल प्ले किया था. वहीं, बतौर एक्ट्रेस उनकी फिल्मों में हिम्मतवाला, सदमा, तोहफा, नगीना, मिस्टर इंडिया, चालबाज, लम्हे, लाडला, चांदनी शामिल हैं. एक्ट्रेस को आखिरी बार मॉम (2017) में देखा गया था.

