हैदराबाद: श्रीदेवी की आज 13 अगस्त को 62वीं बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर एक्ट्रेस उनकी फैमिली और फैंस याद कर उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. श्रीदेवी इंडियन सिनेमा की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा में से एक थीं. उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में कदम रख दिया था. वह हिंदी और साउथ सिनेमा की फिल्मों में बतौर चाइल्ड स्टार काम कर चुकी थीं. एक दौर ऐसा भी था जब बॉलीवुड में श्रीदेवी का ही बोलबाला होता था. ऐसे में एक्ट्रेस इतनी बिजी हो गई थीं, कि फिल्में करने तक का टाइम नहीं था. ऐसे में उनकी रिजेक्टेड फिल्में अन्य एक्ट्रेस को मिलने लगी, जिसमें एक नाम माधुरी दीक्षित का भी है.

80 के दशक में माधुरी ने फिल्मों में कदम रखा था और तब तक श्रीदेवी सुपरस्टार बन चुकी थीं. श्रीदेवी ने जिन फिल्मों को ठुकराया, वो माधुरी दीक्षित को मिलती गईं. एक नहीं बल्कि ऐसी कई फिल्में ऐसी थीं, जो माधुरी ने की और वह हिट हो गईं. माधुरी को जिस फिल्म से धक-धक गर्ल का नाम मिला वो फिल्म भी पहले श्रीदेवी को ही ऑफर हुई थी. श्रीदेवी की वजह से माधुरी को बॉलीवुड में स्टारडम हासिल हुआ है? चलिए जानते हैं.





माधुरी कैसे मिला स्टारडम?

अनिल कपूर स्टारर फिल्म तेजाब पहले श्रीदेवी को ऑफर हुई थी, लेकिन एक्ट्रेस उस वक्त बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और फिल्म को करने से इनकार कर दिया. साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म तेजाब एक सुपरहिट फिल्म है, जिसमें गाना 'एक दो तीन' आज भी पॉपुलर है. इस फिल्म से माधुरी को 'मोहिनी' का नाम मिला था. अगर श्रीदेवी इस रोल को करती तो वह 'चांदनी' के साथ-साथ 'मोहिनी' भी कहलातीं.

तेजाब के बाद माधुरी की झोली में फिल्म बेटा (1992) आई, यह फिल्म भी पहले श्रीदेवी को ऑफर हुई थी. बता दें, बेटा 1992 की सबसे कमाऊ फिल्म बनी और इसके गाने आज भी सुने जाते है. फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना 'धक-धक करने लगा' से माधुरी ने अपना जलवा दिखाया था. इसके बाद उन्हें 'धक-धक गर्ल' कहा जाने लगा.





माधुरी के दिवाने हुए लोग

इसके बाद तो जैसे माधुरी की किस्मत ही चमक गई थी. हर किसी की जुबान पर 'मोहिनी' का ही नाम रटा हुआ था. बेटा और तेजाब हिट होने के बाद माधुरी की झोली में राम लखन, प्रेम प्रतिज्ञा, त्रिदेव, दिल, साजन, खलनायक, हम आपके हैं कौन, राजा, प्रेम ग्रंथ, कोयला और दिल तो पागल है जैसी फिल्में गिरीं, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. 90 के दौर में श्रीदेवी का जादू फीका पड़ने लगा था और हर दूसरी फिल्म में बस माधुरी दीक्षित को ही कास्ट किया जा रहा था.



