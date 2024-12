ETV Bharat / entertainment

भारत में कब और कहां देखें 'स्क्विड गेम 2', जानें पॉपुलर के-ड्रामा सीरीज से जुड़ी ये बातें - SQUID GAME SEASON 2

हैदराबाद: साउथ कोरिया की पॉपुलर सीरीज 'स्क्विड गेम' 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर अपने दूसरे सीजन के साथ प्रीमियर के लिए तैयार है. फैंस प्लेटफॉर्म पर शो के प्रीमियर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच नेटफ्लिक्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें भी 'स्क्विड गेम 2' की रिलीज का टाइम का जिक्र किया गया है.

'स्क्विड गेम' का सीजन 2 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर आने वाला है. यह अलग-अलग देशों में वहां के समय के अनुसार रिलीज होगा. जबकि भारत में 'स्क्विड गेम' गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे IST पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा.

'स्क्विड गेम' सीजन 2 की स्ट्रीमिंग टाइम

12:01 a.m. PST

3:01 a.m. EST

5:01 a.m. BRT

8:01 a.m. GMT

9:01 a.m. CET

1:31 p.m. IST

5:01 p.m. JST

5:01 p.m. KST