सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे बदरीनाथ धाम, किए भगवान बदरीविशाल के दर्शन, सेल्फी लेने के लिए उमड़ी भीड़

ऋषिकेश से बदरीनाथ धाम पहुंचे रजनीकांत, किए भगवान बदरीविशाल के दर्शन.

Rajinikanth at Badrinath Dham
सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे बदरीनाथ धाम (PHOTO- BKTC)
Published : October 6, 2025 at 5:56 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 6:11 PM IST

चमोली/बदरीनाथ: साउथ के सुपरस्‍टार रजनीकांत आध्यात्मिक यात्रा पर हैं. वे उत्तराखंड में अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं. इस यात्रा के दौरान उन्हें सबसे पहले तीर्थनगरी ऋषिकेश में देखा गया. जहां उन्होंने दयानंद आश्रम में अपने गुरु सुधानंद सरस्वती के स्वास्थ्य की जानकारी ली. इस दौरान उनकी पत्तल में खाना खाते सरल और सद्भाव जीवन जीने वाली फोटो भी सामने आई. इसके बाद वे सीधे बदरीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बदरीविशाल के दर्शन किए.

सोमवार 6 अक्टूबर को फिल्म अभिनेता रजनीकांत बदरीनाथ धाम पहुंचे. जहां बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने उनका फूलों की माला से स्वागत किया. इसके बाद रजनीकांत ने सुबह करीब 11:40 बजे भगवान नारायण के दर्शन कर पूजा पाठ कर भगवान बदरीविशाल का आशीर्वाद लिया. इस दौरान मंदिर के धर्माधिकारी और वेदपाठियों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न करवाई और उन्हें धाम का प्रसाद भेंट किया.

Rajinikanth at Badrinath Dham
बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने रजनीकांत को स्मृति चिन्ह भेंट की. (PHOTO- BKTC)

वहीं रजनीकांत के बदरीनाथ धाम में पहुंचने की खबर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को लगी तो मंदिर परिसर में भारी भीड़ उमड़ गई. सभी सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे. वहीं सुपरस्टार ने भी स्थानीय लोगों और बदरीविशाल के भक्तों का अभिवादन किया और कुछ लोगों के साथ मुलाकात करते हुए फोटो भी खिंचवाई. इस दौरान लोगों ने कहा कि अपनी स्टाइल के लिए फिल्म जगत में चर्चाओं में रहने वाले तमिल फिल्मस्टार रजनीकांत का स्वभाव से बेहद सरल एवं मृदभाषी है.

Rajinikanth at Badrinath Dham
बीकेटीसी सदस्यों के साथ सुपरस्टार रजनीकांत (PHOTO- BKTC)

बता दें कि इससे पहले साल 2024 में भी सुपरस्टार रजनीकांत ने उत्तराखंड पहुंचकर बदरीनाथ-केदारनाथ धाम के दर्शन किए थे. उनका उत्तराखंड के चारों धाम से विशेष लगाव है.

दरअसल, 5 अक्टूबर को सुपरस्टार रजनीकांत ने ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर स्थित स्वामी दयानंद आश्रम में अपने गुरु सुधानंद सरस्वती से मुलाकात की और उनका हाल जाना. साथ ही उन्होंने आश्रम में मौजूद लोगों को भोजन भी परोसा. उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वे पत्तल में खाना खाते दिख रहे हैं.

उत्तराखंड की आध्यात्मिक यात्रा पर सुपरस्टार रजनीकांत, ऋषिकेश के बाद गए बदरीनाथ धाम

