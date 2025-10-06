ETV Bharat / entertainment

सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे बदरीनाथ धाम, किए भगवान बदरीविशाल के दर्शन, सेल्फी लेने के लिए उमड़ी भीड़

चमोली/बदरीनाथ: साउथ के सुपरस्‍टार रजनीकांत आध्यात्मिक यात्रा पर हैं. वे उत्तराखंड में अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं. इस यात्रा के दौरान उन्हें सबसे पहले तीर्थनगरी ऋषिकेश में देखा गया. जहां उन्होंने दयानंद आश्रम में अपने गुरु सुधानंद सरस्वती के स्वास्थ्य की जानकारी ली. इस दौरान उनकी पत्तल में खाना खाते सरल और सद्भाव जीवन जीने वाली फोटो भी सामने आई. इसके बाद वे सीधे बदरीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बदरीविशाल के दर्शन किए.

सोमवार 6 अक्टूबर को फिल्म अभिनेता रजनीकांत बदरीनाथ धाम पहुंचे. जहां बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने उनका फूलों की माला से स्वागत किया. इसके बाद रजनीकांत ने सुबह करीब 11:40 बजे भगवान नारायण के दर्शन कर पूजा पाठ कर भगवान बदरीविशाल का आशीर्वाद लिया. इस दौरान मंदिर के धर्माधिकारी और वेदपाठियों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न करवाई और उन्हें धाम का प्रसाद भेंट किया.

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने रजनीकांत को स्मृति चिन्ह भेंट की. (PHOTO- BKTC)

वहीं रजनीकांत के बदरीनाथ धाम में पहुंचने की खबर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को लगी तो मंदिर परिसर में भारी भीड़ उमड़ गई. सभी सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे. वहीं सुपरस्टार ने भी स्थानीय लोगों और बदरीविशाल के भक्तों का अभिवादन किया और कुछ लोगों के साथ मुलाकात करते हुए फोटो भी खिंचवाई. इस दौरान लोगों ने कहा कि अपनी स्टाइल के लिए फिल्म जगत में चर्चाओं में रहने वाले तमिल फिल्मस्टार रजनीकांत का स्वभाव से बेहद सरल एवं मृदभाषी है.