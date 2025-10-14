ETV Bharat / entertainment

'एजेंट मिर्ची' बनीं श्रीलीला, सीक्रेट प्रोजेक्ट से बॉबी देओल के बाद आया एक्शन वाला फर्स्ट लुक, देखें पोस्टर

हैदराबाद: बॉबी देओल के जबरदस्त विलेन लुक ने आते ही पर्दे पर आग लगा दी, ऐसे ने अब श्रीलीला अपने पहले पोस्टर के साथ सुर्खियां बटोर रही हैं. ये अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट से सामने आया उनका लुक किसी धमाके से कम नहीं है. साउथ सिनेमा में अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए जाने जानें वाली श्रीलीला अब बॉलीवुड में एक ऐसे एक्शन अवतार में नज़र आने वाली हैं, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है. उनका लुक स्टाइल, दम और एटीट्यूड का जबरदस्त मेल होने वाला है. पोस्टर में श्रीलीला एक अंडरकवर एजेंट जैसी झलक दे रही हैं, जिसमें उनकी तीखी नज़र, मजबूत स्टांस और आत्मविश्वासी अंदाज़ सब कुछ बयां कर रहा है. गहरे रंग के आउटफिट में वह एक साथ एलीगेंस और टफनेस का परफेक्ट बैलेंस दिखा रही हैं. उनके चेहरे पर एक शांत लेकिन गहरी इंटेंसिटी है, जो साफ बताती है कि उनका किरदार सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि एक अहम ताकत है, जो बॉबी देओल के विलेन अवतार को टक्कर देने के लिए तैयार है.