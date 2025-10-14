'एजेंट मिर्ची' बनीं श्रीलीला, सीक्रेट प्रोजेक्ट से बॉबी देओल के बाद आया एक्शन वाला फर्स्ट लुक, देखें पोस्टर

ETV Bharat / entertainment

हैदराबाद: बॉबी देओल के जबरदस्त विलेन लुक ने आते ही पर्दे पर आग लगा दी, ऐसे ने अब श्रीलीला अपने पहले पोस्टर के साथ सुर्खियां बटोर रही हैं. ये अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट से सामने आया उनका लुक किसी धमाके से कम नहीं है. साउथ सिनेमा में अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए जाने जानें वाली श्रीलीला अब बॉलीवुड में एक ऐसे एक्शन अवतार में नज़र आने वाली हैं, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है. उनका लुक स्टाइल, दम और एटीट्यूड का जबरदस्त मेल होने वाला है.

पोस्टर में श्रीलीला एक अंडरकवर एजेंट जैसी झलक दे रही हैं, जिसमें उनकी तीखी नज़र, मजबूत स्टांस और आत्मविश्वासी अंदाज़ सब कुछ बयां कर रहा है. गहरे रंग के आउटफिट में वह एक साथ एलीगेंस और टफनेस का परफेक्ट बैलेंस दिखा रही हैं. उनके चेहरे पर एक शांत लेकिन गहरी इंटेंसिटी है, जो साफ बताती है कि उनका किरदार सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि एक अहम ताकत है, जो बॉबी देओल के विलेन अवतार को टक्कर देने के लिए तैयार है.

यह प्रोजेक्ट श्रीलीला की पहली फिल्म है जिसमें वह बॉलीवुड के दिग्गज सितारों जैसे बॉबी देओल और, खबरों के मुताबिक, रणवीर सिंह के साथ नज़र आएंगी. हाल ही में यह तीनों मेहबूब स्टूडियो में एक साथ देखे गए, जिससे ये चर्चा तेज हो गई है कि रणवीर का लुक अगला बड़ा खुलासा हो सकता है. इस फिल्म की कास्टिंग ही बताती है कि दर्शकों को जबरदस्त केमिस्ट्री, ड्रामा और एक्शन देखने को मिलने वाला है, जो इसे साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बना रहा है.

श्रीलीला का यह पोस्टर साबित करता है कि वह फिल्म में सिर्फ अपनी मौजूद से कही ज्यादा होने वाली हैं, बल्कि वह एक तूफ़ान हैं जो किसी भी समय अपना असर दिखा सकती हैं. वह एक बोल्ड और एक्शन-भरी ऊर्जा लेकर आ रही हैं, जिसमें उनके साउथ फिल्म के अनुभव और बॉलीवुड का स्टाइल दोनों की झलक दिखने वाली है. इस तरह से वह एलीगेंट, इंटेंस और करिश्माई अंदाज़ के साथ दर्शकों के लिए एक हीरोइन को पूरी कहानी पर नियंत्रण रखते हुए पेश करने वाली हैं.

'अल्फा' से बॉबी देओल का फर्स्ट लुक आउट?, एक्टर ने शेयर किया पोस्टर तो फैंस ने लगाए कयास

