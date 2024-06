ETV Bharat / entertainment

WATCH: वरुण धवन के घर जल्द आने वाला है नन्हा मेहमान, हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट हुए 'बेबी जॉन' स्टार - Soon to be dad Varun Dhawan

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jun 3, 2024, 1:29 PM IST | Updated : Jun 3, 2024, 1:37 PM IST

वरुण धवन (फाइल फोटो) ( IANS )

मुंबई: वरुण धवन और नताशा दलाल के घर में जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है. आज, 3 जून को एक्टर को हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हुए देखा गया. कुछ महीने पहले ही कपल ने बेबी शावर होस्ट किया था, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कुछ खास सितारे शामिल हुए थे. सोमवार को वरुण धवन बांद्रा स्थित हिंदुजा हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए. पैपराजी ने एक्टर को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए कैमरे में कैद किया. एक्टर के हाथ में एक बैग भी था. ब्लू ट्राउजर और व्हाइट टी-शर्ट में 'भेड़िया' एक्टर काफी कूल लग रहे थे. इस साल फरवरी में, वरुण और नताशा ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर शेयर की थी. कपल ने एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें वरुण नताशा के बेबी बंप पर किस करते हुए नजर आ रहे थे. तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'प्रेग्नेंट हैं, आप सभी के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है.' इस खुशखबरी के बाद आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी, जैकलीन फर्नांडीस, करण जौहर समेत कई हस्तियों ने बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं. वरुण धवन ने 24 जनवरी, 2021 को अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ सात फेरे लिए थे. कोरोनो वायरस महामारी के कारण एक्टर बहुत कम मेहमानों को इनवाइट किया था. वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म

वरुण धवन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म 'बेबी जॉन' में नजर आएंगे. 'बेबी जॉन' का निर्देशन ए. कालीस्वरन ने किया है. एटली इस फिल्म को जियो स्टूडियोज और सिने1 स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत कर रहे हैं. वह हॉलीवुड सीरीज 'सिटाडेल' के भारतीय रूपांतरण में भी दिखेंगे. इस फिल्म में उनके साथ साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु भी हैं. इसके अलावा उनकी झोली में रोमांटिक कॉमेडी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी है. शशांक खेतान की निर्देशित इस फिल्म का निर्माण करण जौहर ने किया है. यह भी पढ़ें: WATCH: 'हैप्पी बर्थडे माय केयरटेकर', वरुण धवन ने प्रेग्नेंट पत्नी को खास अंदाज में विश किया बर्थडे - Varun Dhawan Wife Birthday

मुंबई: वरुण धवन और नताशा दलाल के घर में जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है. आज, 3 जून को एक्टर को हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हुए देखा गया. कुछ महीने पहले ही कपल ने बेबी शावर होस्ट किया था, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कुछ खास सितारे शामिल हुए थे. सोमवार को वरुण धवन बांद्रा स्थित हिंदुजा हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए. पैपराजी ने एक्टर को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए कैमरे में कैद किया. एक्टर के हाथ में एक बैग भी था. ब्लू ट्राउजर और व्हाइट टी-शर्ट में 'भेड़िया' एक्टर काफी कूल लग रहे थे. इस साल फरवरी में, वरुण और नताशा ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर शेयर की थी. कपल ने एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें वरुण नताशा के बेबी बंप पर किस करते हुए नजर आ रहे थे. तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'प्रेग्नेंट हैं, आप सभी के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है.' इस खुशखबरी के बाद आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी, जैकलीन फर्नांडीस, करण जौहर समेत कई हस्तियों ने बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं. वरुण धवन ने 24 जनवरी, 2021 को अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ सात फेरे लिए थे. कोरोनो वायरस महामारी के कारण एक्टर बहुत कम मेहमानों को इनवाइट किया था. वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म

वरुण धवन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म 'बेबी जॉन' में नजर आएंगे. 'बेबी जॉन' का निर्देशन ए. कालीस्वरन ने किया है. एटली इस फिल्म को जियो स्टूडियोज और सिने1 स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत कर रहे हैं. वह हॉलीवुड सीरीज 'सिटाडेल' के भारतीय रूपांतरण में भी दिखेंगे. इस फिल्म में उनके साथ साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु भी हैं. इसके अलावा उनकी झोली में रोमांटिक कॉमेडी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी है. शशांक खेतान की निर्देशित इस फिल्म का निर्माण करण जौहर ने किया है. यह भी पढ़ें: WATCH: 'हैप्पी बर्थडे माय केयरटेकर', वरुण धवन ने प्रेग्नेंट पत्नी को खास अंदाज में विश किया बर्थडे - Varun Dhawan Wife Birthday

Last Updated : Jun 3, 2024, 1:37 PM IST