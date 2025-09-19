सोनू सूद ने फैन्स को किया मोटिवेट, छुड़वाया सुरेश का गुटखा
वीडियो में सोनू सूद ने किसानों को भगवान समान बताया और उनके समर्थन की बात की.
Published : September 19, 2025 at 11:03 AM IST
जोधपुर : फिल्म स्टार सोनू सूद जो हमेशा समाज सेवा में आगे रहते हैं, ने हाल ही में गुटखा न खाने की अपील की है. जोधपुर से नागौर जाते समय रास्ते में ओसियां गांव में मिर्ची बेचते हुए एक छोटे व्यापारी सुरेश गिरी से मुलाकात की. जब सोनू सूद ने देखा कि सुरेश गुटखा खा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत गुटखा थूकवाया और सुरेश से यह वादा लिया कि वे भविष्य में गुटखा नहीं खाएंगे. सोनू सूद ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है.
छोटे व्यापारियों का समर्थन: सोनू सूद ने अपने अकाउंट पर सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेस का हैशटैग बनाया है. उन्होंने सुरेश से बात करने के बाद वीडियो में कहा कि सुरेश खुद अपने खेत में मिर्ची उगाते हैं और फिर उसके बाद अपने ट्रैक्टर से बेचने के लिए भेजते हैं . उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए जिससे छोटे व्यवसाय को संबल मिले.
Say No To Gutkha ❤️🙏 #supportsmallbusiness pic.twitter.com/A4n9qJGrPa— sonu sood (@SonuSood) September 18, 2025
इसे भी पढ़ें: बकरियां बेचकर दिलाया किट, रग्बी फुटबॉल में भुरटिया की बेटी ने दिखाया दम
साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि किसान हमारे लिए भगवान के समान हैं और उनका सम्मान करना चाहिए. वीडियो में सोनू सूद ने यह भी कहा कि वह खुद मिर्ची नहीं खाते, लेकिन उनके भाई का काम चलता रहे इसलिए वे मिर्ची खरीदते हैं. सूद के वीडियो एक्स पर पोस्ट करने के बाद से कई लोगों ने यह कमेंट किया है कि आखिर सोनू सूद मिर्ची क्यों नहीं खाते हैं? उनके फिट रहने का राज मिर्ची नहीं खाना तो नहीं है? कई सवाल जवाब हो रहे हैं.