ETV Bharat / entertainment

सोनू सूद ने फैन्स को किया मोटिवेट, छुड़वाया सुरेश का गुटखा

जोधपुर : फिल्म स्टार सोनू सूद जो हमेशा समाज सेवा में आगे रहते हैं, ने हाल ही में गुटखा न खाने की अपील की है. जोधपुर से नागौर जाते समय रास्ते में ओसियां गांव में मिर्ची बेचते हुए एक छोटे व्यापारी सुरेश गिरी से मुलाकात की. जब सोनू सूद ने देखा कि सुरेश गुटखा खा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत गुटखा थूकवाया और सुरेश से यह वादा लिया कि वे भविष्य में गुटखा नहीं खाएंगे. सोनू सूद ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है.

छोटे व्यापारियों का समर्थन: सोनू सूद ने अपने अकाउंट पर सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेस का हैशटैग बनाया है. उन्होंने सुरेश से बात करने के बाद वीडियो में कहा कि सुरेश खुद अपने खेत में मिर्ची उगाते हैं और फिर उसके बाद अपने ट्रैक्टर से बेचने के लिए भेजते हैं . उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए जिससे छोटे व्यवसाय को संबल मिले.