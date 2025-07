ETV Bharat / entertainment

सोनू निगम ने राजकुमार संग गाया 'दिल पे चलाई छूरियां, देखें वायरल वीडियो, अब दोनों का साथ में आएगा नया गाना? - DIL PE CHALAI CHURIYA

राजकुमार और सोनू निगम ( IMAGE/Screen Grab/Rajkumar-Sonu Nigam IG Post )

Published : July 12, 2025 at 10:38 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 11:20 AM IST

हैदराबाद: 'तूने दिल के रकीबों संग मेरे.. ओ दिल पे चलाई छूरियां' सोशल मीडिया पर यह गाना बीते महीने से वायरल हो रहा है. एक राजकुमार नामक शख्स पत्थर के कत्तल बजाता है और फिर इस गाने को अपने अंदाज में गाता है. इस गाने को गाने का उसका अंदाज सोशल मीडिया पर हर किसी को भा रहा है और देखते ही देखते राजकुमार इतना वायरल हो गया कि खुद इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज सिंगर सोनू निगम उससे मिले और उसके साथ अपना यह वायरल गाना गाया. सोनू निगम और राजकुमार का साथ में गाने का यह खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सोनू-राजकुमार का गाना

वीडियो में आप देखेंगे कि सोनू निगम और राजकुमार एक ही फ्रेम में हैं. सोनू गाने 'तूने दिल के रकीबों संग मेरे.. की शुरुआत करते हैं और अपनी मधुर आवाज से अपने फैंस का मन मोह लेते हैं और गाने के बीच में ही सोनू .. राजकुमार को गाने का मौका देते हैं, जैसे ही राजकुमार गाते हैं वीडियो में जान आ जाती है. वहीं, इस वीडियो पर तीन लाख लाइक होने वाले हैं. इस वीडियो को शेयर कर सोनू निगम और टी-सीरीज ने लिखा है, 'आप इसे गुनगुना रहे हैं, अब इसे पहले जैसा सुनने के लिए तैयार हो जाइए, इस सोमवार कुछ खास आ रहा है'. इससे पहले सोनू निगम को एक और वीडियो में राजकुमार के साथ पत्थर के कत्तल बजाते देखा जा गया था. लोगों ने बांधे तारीफ के पुल यानि अब सोनू और राजकुमार के फैंस को समझ जाना चाहिए कि दोनों की जोड़ी एक नया गाना लेकर आने वाली है. सोमवार 14 जुलाई की सुबह 11 बजे टी-सीरीज कंपनी लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आ रही है. इस वीडियो पर सोनू निगम के फैंस क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए पढ़ते हैं. इस पर पॉपुलर इन्फ्लूएंसर यशराज मुखाटे ने लिखा है, मुझे यह बहुत पसंद है. टीवी एक्टर प्रतीक सहजपाल लिखते हैं, भगवान का आशीर्वाद बना रहे'. एक यूजर लिखता है, टॉनी कक्कड़ से तो बेस्ट है राजकुमार'. एक और लिखता है, 'पहली बार एक बेहतरीन कलाकार को परखा गया जो सच मे इसके लायक है'. ये भी पढे़ं: बॉक्स ऑफिस: 'मालिक' पर भारी पड़ी 'सुपरमैन', ओपनिंग डे पर टाय-टाय फिश हुई 'आंखों की गुस्ताखियां' - MAALIK VS AANKHON KI GUSTAAKHIYAN

