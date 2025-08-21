ETV Bharat / entertainment

'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' की रिलीज डेट का एलान, कश्मीर की पहली सिंगर पर बेस्ड है फिल्म, देखें पोस्टर - SONGS OF PARADISE

यह कहानी संगीत, हिम्मत और कश्मीर की पहली मशहूर प्लेबैक सिंगर की मजबूत भावना को दिखाती है.

Songs Of Paradise OTT Release
'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' (Posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2025 at 3:31 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: प्राइम वीडियो के फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' के प्रीमियर की घोषणा को हो गई है. यह फिल्म पद्मश्री पुरस्कार विजेता राज बेगम की खास कहानी और सफर पर आधारित है. एक्सेल एंटरटेनमेंट के प्रेजेंटेशन में और एप्पल ट्री पिक्चर्स प्रोडक्शन और रेनज़ू फिल्म्स प्रोडक्शन के प्रोडक्शन में बनी यह कहानी संगीत, हिम्मत और कश्मीर की पहली मशहूर प्लेबैक सिंगर की मजबूत भावना को दिखाती है, जिन्होंने न सिर्फ वहां की महिलाओं को प्रेरित किया बल्कि इंडस्ट्री में एक नई दिशा भी दी.

डायरेक्टर दानिश रेनज़ू द्वारा निर्देशित और उनके साथ निरंजन अयंगर और सुनयना काचरू द्वारा लिखित, सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज में शानदार कास्ट है, जिसमें सबा आज़ाद और सोनी राज़दान मुख्य भूमिका में नूर बेगम के रूप में दो अलग-अलग समयों में नजर आएंगी, साथ ही ज़ैन खान दुर्रानी, शीबा चड्ढा, तारुक रैना और लिलेट दुबे भी हैं. घाटी की खूबसूरत पृष्ठभूमि के साथ यह फिल्म हिम्मत, पहचान और साहस को दिखाती है. सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज 29 अगस्त को भारत और 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में सिर्फ प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी.

मनीष मेंघानी, डायरेक्टर और हेड ऑफ कंटेंट लाइसेंसिंग, प्राइम वीडियो, इंडिया ने कहा, “प्राइम वीडियो में, हम ऐसी कहानियों में विश्वास रखते हैं जो मनोरंजन करें, प्रेरित करें और हमारे दर्शकों से गहरा जुड़ाव बनाएं." उन्होंने आगे कहा, “सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज एक नई और भावनात्मक कहानी पेश करती है, जो कश्मीर के समृद्ध संगीत परंपरा पर आधारित है और हिम्मत और स्वतंत्रता की कम जानी-पहचानी सच्ची कहानी दिखाती है, जिसमें शानदार अभिनय और विरासत है. हमें खुशी है कि हम इस दिल छू लेने वाली कहानी को एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ अपनी साझेदारी के जरिए 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं.

एक्सेल एंटरटेनमेंट के रितेश सिधवानी ने कहा, “सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज एक ऐसी कहानी है जो कश्मीर की संस्कृति, भावनाओं और उम्मीदों को दिखाती है. यह फिल्म पद्म श्री विजेता नूर बेगम के जीवन के पन्नों को खूबसूरती से खोलती है, जिनकी आवाज ने न केवल कश्मीर को गर्व महसूस कराया बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया. हमें दानिश रेनज़ू के साथ मिलकर इस खास और दमदार कहानी को प्राइम वीडियो के साथ मिलकर पेश करने की खुशी है. प्राइम वीडियो हमारा सच्चा साथी है, जो हमारे विजन को शेयर करता है और हमें इस कहानी को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करता है'.

फिल्म के डायरेक्टर और राइटर दानिश रेनज़ू ने कहा, "फिल्म सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज, पद्म श्री विजेता राज बेगम को एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि है. वह रेडियो कश्मीर की पहली महिला आवाज़ थीं. यह फिल्म उनकी संगीत, विरासत और हिम्मत से प्रेरित एक भावुक कहानी बताती है, खासकर उस समय की जब समाज ने महिलाओं को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से बांध रखा था. यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने सपने देखने की हिम्मत की, जबकि उस समय सपने देखना भी एक तरह से मना था.

सबा आज़ाद और सोनी राज़दान ने इस खास कहानी में मुख्य किरदार को दो अलग-अलग उम्र में बहुत खूबसूरती से निभाया है। इनके साथ-साथ और भी कई कलाकारों ने बेहतरीन काम किया है. प्राइम वीडियो की वजह से अब दुनिया भर के दर्शक उनकी कहानी देख पाएंगे, एक ऐसी कहानी जो सम्मान की हकदार है'.

