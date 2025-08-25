ETV Bharat / entertainment

'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' का दिल छू लेने वाला ट्रेलर रिलीज, दिखी सपने, साहस और संघर्ष की प्रेरक कहानी - SONGS OF PARADISE TRAILER

फिल्म की कहानी कश्मीर के संगीत की विरासत को सम्मान है और उनके कमाल के जीवन का सच्चा परिचय देती है.

Songs Of Paradise Trailer
'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' ट्रेलर (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2025 at 4:27 PM IST

हैदराबाद: सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज का ट्रेलर आज 25 अगस्त को रिलीज हो गया है. सबा आज़ाद और सोनी राजदान स्टारर इस प्रोजेक्ट की कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है. यह पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित सिंगर राज बेगम की जिंदगी के संगीत से सजे सफर से प्रेरित और उसपर आधारित है. जाने माने फिल्ममेकर दानिश रेंजू ने फिल्म का निर्देशन और लेखन किया है, साथ ही इसे निरंजन इयंगर और सुनयाना कचरू ने लिखा है. कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म कश्मीर की अनमोल आवाज और पहली महिला प्लेबैक सिंगर को समर्पित है.

राज बेगम ने इस तरह से घाटी से आने वाले संगीत कलाकारों के लिए राह बनाया. यह फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और एप्पल ट्री पिक्चर्स प्रोडक्शन और रेंजू फिल्म्स प्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस की गई है. सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज में मजबूत स्टार कास्ट है जिसमें सबा आज़ाद, सोनी रज़दान, ज़ैन ख़ान दुर्रानी, शीबा चड्डा, तारुक रैना, शिशिर शर्मा और लिलेट डबी का नाम शामिल है.

ट्रेलर में नूर बेगम की जिंदगी और उनके गायकी के सुरीले सफर की झलक देखने मिलती है, जिन्हें सबा आज़ाद और सोनी रज़दान ने दो अलग-अलग समय में निभाया है।फिल्म की इस कहानी में साहस, परंपराओं के तोड़ने के जज्बे और खुद की खोज दिखाई गई है. नूर, एक प्रतिभाशाली युवा गायिका और उस दौर में वह समाज द्वारा महिलाओं पर लगाई गई पाबंदियों को तोड़ते हुए अपने सपनों को जीने की हिम्मत करती है.

सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज उनके प्रेरणादायक संगीत से सजी यात्रा को श्रद्धांजलि है, जिसे अभय सोपोड़ी की खूबसूरत धुन और मस्रत उन निसा की आवाज़ ने और भी जानदार बना दिया है। फिल्म में घाटी की समृद्ध संगीत परंपरा और दिल छू लेने वाली पृष्ठभूमि भी पूरी तरह उभरकर सामने आती है.

सबा आज़ाद, जो नूर बेगम के युवा रूप में नजर आएंगी वह अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहती हैं, “ऐसा किरदार निभाना जो लेजेंडरी राज बेगम से प्रेरित है, मेरे लिए एक अलग अनुभव रहा है, एक म्यूजिशियन होने के नाते मुझे अलग-अलग म्यूजिक सुनने का अनुभव है, इसके बावजूद मैं राज बेगम के इस शानदार योगदान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इस फिल्म ने मुझे उनकी जिंदगी और उनकी म्यूजिक की कहानी से रूबरू कराया है.

वह आगे कहती हैं, 'यह फिल्म औरतों की हिम्मत और आजादी की कहानी है, ऐसे में, दर्शकों द्वारा प्राइम वीडियो पर जल्द सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज देखें जाने का मुझसे इंतेजार नहीं हो रहा, एक ऐसी कहानी जो कश्मीर के संगीत और उस महिला को याद करती है जिसने इसे मुमकिन बनाया'.

सोनी राजदान, जो बड़ी नूर बेगम का किरदार निभा रही हैं का कहना है, 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज एक ऐसी कहानी है जिसने मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते ही अपनी तरफ खींच लिया, और उनका किरदार निभाना मेरे लिए एक अलग अनुभव रहा, जिसमें सालों की मेहनत, हिम्मत और संस्कृति की झलक है. वह आगे कहती हैं, यह कहानी कश्मीर के संगीत की विरासत को सम्मान है और उनके कमाल के जीवन का सच्चा परिचय देती है.

