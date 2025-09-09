ETV Bharat / entertainment

जानें कहां तैयार हो रहा 'स्लम्स का बाहुबली', नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' के मेकर्स बना रहे हैं ग्रैंड सेट

यह सेट करीब 30 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है. इतना ही नहीं, यह अपने आप में सबसे अनोखे सेट्स में से एक है.

The Paradise
द पैराडाइज' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2025 at 12:03 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: नेचुरल स्टार नानी की द पैराडाइज की दीवानगी तभी से बनी हुई है, जबसे इसका फर्स्ट लुक आउट हुआ है. इस फिल्म को टैलेंटेड श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में दसरा की जबरदस्त सफलता हासिल की है. फिल्म पहले से ही भारत की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है. ऐसे में, मेकर्स इस बार फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्लम सेट बना रहे हैं.

मेकर्स हैदराबाद में एक इतना बड़ा स्लम सेट बना रहे हैं, जितना बाहुबली फ्रेंचाइज के महिष्मति साम्राज्य का सेट था. लीड एक्टर का किरदार स्लम से निकलकर पावर तक पहुंचता है. उसके इस बड़े सफर को दिखाने के लिए इतना बड़ा सेट तैयार किया गया है. स्लम के बीचों-बीच एक बड़ा आर्च होगा, जिसे फिल्म के पिछले अनाउंसमेंट यूनिट और पोस्टर्स में देखा गया था. यही आर्च लीड कैरेक्टर के साम्राज्य का सेंटर होगा. इस सेट को बाहुबली फ्रेंचाइज़ के महिष्मति साम्राज्य जितना ग्रैंड डिजाइन किया जा रहा है. इस तरह से ‘स्लम्स का बाहुबली’ बनाने का विजन.

ये सच में इस प्रोजेक्ट की शानदारता को दिखाता है, क्योंकि मेकर्स का विजन ‘स्लम्स का बाहुबली’ बनाने का है. जैसे हमने बाहुबली फ्रेंचाइज में महिष्मति का विशाल साम्राज्य देखने मिला था, वैसे ही इस बार भी सेट उतना ही ग्रैंड होगा लेकिन महलों की जगह इसमें अनगिनत स्लम्स दिखाई देंगे.

कहना गलत नहीं होगा कि द पैराडाइज श्रीकांत ओडेला की एक और शानदार फिल्म बनने जा रही है, जिसमें उनका खास अंदाज साफ दिखाई दे रहा है. उनकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की कला ही उनके हर प्रोजेक्ट को अलग और चर्चा में बनाए रखती है. बता दें कि वह इससे पहले नन्नाकु प्रेमथो और रंगस्थलम में सुकुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके है.

उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू दसरा फिल्म से की थी, जो क्रिटिक्स द्वारा सराही गई और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. आरएस100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली और नानी के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. ऐसे में उन्होंने कुछ ही फिल्मों के साथ पहले ही खूब चर्चा बतौर ली है. वहीं अब द पैराडाइज इस सिलसिले को और आगे लेकर जाने वाली है.

उत्साह को बढ़ाते हुए, अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा तैयार किया गया ओरिजिनल साउंडट्रैक, जिसमें अनिरुद्ध और अर्जुन चांडी की आवाज़ है, दर्शकों को पूरी तरह से जोड़े रखता है और फिल्म का मूड बनाने में मदद करता है, जिससे फिल्म का सिनेमाई अनुभव और भी दमदार बन जाता है.

SLV सिनेमा के सपोर्ट से बनी द पैराडाइज का डायरेक्शन दूरदर्शी श्रीकांत ओडेला ने किया है और म्यूजिक है शानदार अनिरुद्ध रविचंदर का. यह फिल्म 26 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी और आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पैनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में दिखाई जाएगी. अपनी शानदार टीम और ग्लोबल पहुंच के साथ, यह फिल्म सिनेमाई अनुभव को नया अंदाज़ देने और दर्शकों को नई दुनिया में लेकर जाने का वादा करती है.

