ETV Bharat / entertainment

'या अली' फेम सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मौत, नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल ने जारी किया बयान

सीएम बिस्वा ने जताया शोक जुबीन गुर्ग के निधन की खबर ने सभी को हैरत में डाल दिया है. उनके फैंस, साथी संगीतकारों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गायक के निधन पर शोक जताया है. मीडिया से बात करते हुए सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, जुबीन गर्ग, अमर आवाज सबके दिलों में रहेगी.'

नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आधिकारिक बयान नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल ने भी एक बयान जारी कर बताया, 'स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबीन गर्ग को सांस लेने में तकलीफ हुई. उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया और फिर सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया. उन्हें बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, दोपहर लगभग 2:30 बजे भारतीय समयानुसार आईसीयू में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.'

जुबीन गुरुवार, 19 सिंतबर को सिंगापुर में हो रहे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने पहुंचे थे. पैराग्लाइडिंग सेशन के दौरान वह समुद्र में गिर गए और बेहोश गो गए. गोताखोरी की मदद से उन्हें तुरंत बचाया गया और अस्पताल ले जाया गय, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गुवाहाटी (असम): लोकप्रिय असमिया गायक और अभिनेता जुबीन गर्ग का आज, 19 सितंबर निधन हो गया. बताया जा रहा है कि सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान समुंद्र में गिर गए थे, जिससे उनका निधन हो गया. वह 52 वर्ष के थे.

सीएम ने सोशल मीडिया पर गायक के निधन पर शोक जताते हुए लिखा है, 'आज असम ने अपने सबसे प्रिय सपूतों में से एक को खो दिया. जुबीन असम के लिए क्या मायने रखते थे, यह बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. वह बहुत जल्दी चले गए, यह जाने की उम्र नहीं थी. ज़ुबीन की आवाज में लोगों को ऊर्जा देने की बेजोड़ क्षमता थी और उनका संगीत सीधे हमारे मन और आत्मा से जुड़ता था. उन्होंने एक ऐसा शून्य छोड़ा है जो कभी नहीं भरेगा'.

मुझे यकीन नहीं हो रहा- अरमान मलिक

वहीं, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरमान मलिक भी गायक के निधन से काफी हैरान है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, 'मैं बहुत दुखी हूं और मुझे यकीन नहीं हो रहा. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे'.

ज़ुबीन गर्ग के बारे में

ज़ुबीन गर्ग को 'रॉकस्टार ऑफ द नॉर्थईस्ट' कहा जाता है. जुबीन तीन दशकों से भी ज्यादा समय से असमिया और भारतीय संगीत की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक रहे हैं. असमिया संगीत और फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद जुबीन ने हिंदी के चार्ट-टॉपिंग बॉलीवुड गानों में भी अपनी जगह पक्की की.

जुबीन ने असमिया, बंगाली और बॉलीवुड फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है. उनके कुछ सबसे पॉपुलर गानों में 2006 की बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर का 'या अली' और ऋतिक रोशन की 'कृष 3' का 'दिल तू ही बता' शामिल हैं.

सिंगिग टैलेंट प्रतिभा के अलावा, ज़ुबीन गर्ग को 2008 में फिल्मों में भी बड़ा मौका मिला. जुबीन ढोल, ड्रम, गिटार, हारमोनियम, मैंडोलिन और कीबोर्ड समेत कई प्रकार के संगीत वाद्ययंत्र भी बजाते थे. असम में, जुबीन का योगदान अद्वितीय रहा है.

उनके भावपूर्ण गीत, आधुनिक फ्यूजन ट्रैक और सदाबहार बिहू गीतों ने उन्हें घर-घर में जाना-पहचाना नाम बना दिया है. उन्होंने असमिया, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए थे. वह देश के सबसे सफल गायकों में से एक हैं.