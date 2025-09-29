WATCH: जीरो फेस्टिवल में जुबीन गर्ग को ट्रिब्यूट, इस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गायिका ने गाया गाना, दर्शकों की आंखें हुईं नम
अरुणाचल प्रदेश के जीरो फेस्टिवल में गायिका शिल्पा राव ने लाइव परफॉर्म किया. इस दौरान गायिका जुबीन गर्ग को याद करती दिखीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2025 at 4:39 PM IST
हैदराबाद: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गायिका शिल्पा राव ने अरुणाचल प्रदेश के जीरो फेस्टिवल में लाइव परफॉर्म किया. उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के दौरान दिवंगत गायक ज़ुबीन गर्ग को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने फिल्म 'गैंगस्टर' के गाने 'या अली' को अपनी आवाज में गाया. इस गाने ने वहां मौजूद लोगों के आंखों में आंसू भर दिए.
रविवार, 28 सितंबर को शिल्पा राव ने अपने ऑफिशियल एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अरुणाचल प्रदेश के जीरो फेस्टिवल से अपना एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में वह स्टेज परफॉर्म देती दिख रही हैं. वीडियो में वह या अली गाने को धीमी आवाज भावपूर्व तरीके से गाती नजर आ रही हैं. उनका ये गाना सच में दिल को भर देने वाला रहा. इस गाने को सुन लोगों की आंखें नम हो गई. इस दौरान दर्शक गायिका के साथ सुर से सुर मिलाते दिखें. शिल्पा राव ने मंच पर जुबीन गर्ग की बॉलीवुड में सफलता को परिभाषित करते हुए कहा, 'संगीत अनंत है, और जुबीन दा हमेशा इसके जरिए जिंदा रहेंगे.'
Artists stay alive in our hearts forever as they stand for music, freedom and love. Zubeen Da we love you ❤️. pic.twitter.com/nRvCsaOANp— Shilpa Rao (@shilparao11) September 28, 2025
शिल्पा राव ने इस वीडियो को साझा करते हुए पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'उन्होंने फिल्म गैंगस्टर के गाने या अली का एक सरल, भावपूर्ण संस्करण प्रस्तुत किया और इसे दिवंगत ज़ुबीन गर्ग को समर्पित किया. कलाकार हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं क्योंकि वे संगीत, आजादी और प्यार के लिए खड़े होते हैं. जुबीन दा, हम आपसे प्यार करते हैं.'
29 सितंबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया, 'असम सरकार ने हमारे प्रिय जुबीन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के संबंध में सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) लागू करने के लिए गृह मंत्रालय को एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया है. लागू होने पर, इससे सिंगापुर के अधिकारियों से पूर्ण सहयोग सुनिश्चित होगा, जिससे हमें मामले के विवरण तक पहुंच प्राप्त होगी और अभियुक्तों को वापस लाने और न्याय सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी.'
The Govt of Assam has submitted a formal request to the Ministry of Home Affairs to invoke the Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) with Singapore in connection with the unfortunate demise of our beloved Zubeen.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 29, 2025
Once invoked, this will ensure full cooperation from Singaporean…
19 सितंबर, 2025 को स्कूबा ड्राइविंग करते समय ज़ुबीन गर्ग की मौत हो गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जुबीन गर्ग स्कूबा ड्राइविंग करते समय समुद्र में गिर गए थे. कुछ ही क्षणों बाद गायक को बेहोशी की हालत में तैरते हुए पाया गया और उन्हें सिंगापुर के एक जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
हालांकि, उनके अंतिम क्षणों के बारे में नई जानकारी सामने आई है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि जुबीन गर्ग की मौत बिना लाइफ जैकेट के समुद्र में तैरते समय हुई. मुख्यमंत्री ने कहा, 'जुबीन की मृत्यु बिना लाइफ जैकेट के तैरते समय हुई.' उन्होंने आगे कहा कि सिंगापुर के अधिकारी तैराकी के दौरान उनके साथ मौजूद लोगों से पूछताछ करेंगे.