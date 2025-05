ETV Bharat / entertainment

'कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू'...अस्पताल बेड से पवनदीप का इमोशनल गीत, फैंस बोले- Get Well Soon - SINGER PAWANDEEP RAJAN

पवनदीप राजन ने अस्पताल के बेड से गाया गाना. ( FILE PHOTO )

Published : May 13, 2025

देहरादून: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कार एक्सीडेंट में घायल हुए बॉलीवुड सिंगर पवनदीप राजन धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है. नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है. बीते दिन उनकी एक तस्वीर और एक वीडियो भी सामने आया था. तस्वीर में वह अस्पताल के डॉक्टर के साथ चेस खेलते नजर आ रहे थे. जबकि वीडियो में वह एक गाना गुनगुनाते हुए देखे जा रहे थे. इसी बीच उनका एक और वीडियो सामने आया है. उत्तराखंड के रहने वाले पवनदीप राजन का 5 मई को अहमदाबाद जाते हुए उनकी कार का अमरोहा में एक्सीडेंट हो गया था. इस हादसे में पवनदीप राजन के साथ ही कार सवार दो अन्य व्यक्ति भी घायल हो गए थे. पवनदीप के हाथ और पैर में कई चोटें आई थी. नोएडा अस्पताल में उपचार के दौरान उनके तीन ऑपरेशन हुए. फिलहाल अब वे स्वस्थ्य हैं. खास बात है कि उन्होंने अस्पताल से ही अपनी आवाज का जादू बिखेरना शुरू कर दिया है.

13 मई को पवनदीप राजन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में पवनदीप अस्पताल के बेड से ही एक शानदार गाना..'तु जहां जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा'.. गुनगुना रहे हैं. करीब एक घंटे के अंदर उनके वीडियो में 50 हजार से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कॉमेंट्स आ चुके हैं. कॉमेंट्स में उनके चाहने वाले उनके जल्द स्वस्थ्य होने की कामना कर रहे हैं. वहीं इससे पहले 12 मई को भी पवनदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया गया. वीडियो में भी पवनदीप अस्पताल के बेड से गीत गुनगुनाते नजर आ रहे थे. साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी स्टेटस पर एक फोटो भी शेयर की थी. फोटो में पवनदीप हॉस्पिटल बेड में डॉक्टर के साथ चेस खेलते नजर आए थे. ये भी पढ़ें: अस्पताल के बेड से पवनदीप ने गाया गाना, डॉक्टर के साथ चेस खेलते भी दिखे, जानें हेल्थ अपडेट