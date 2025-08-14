ETV Bharat / entertainment

बड़ी खबर: कानूनी पचड़े में फंसे अरिजीत सिंह, लगा ये आरोप, गृह राज्य में शिकायत दर्ज, जानें पूरा मामला - SINGER ARIJIT SINGH

मशहूर गायक अरिजीत सिंह और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ पश्चिम बंगाल में शिकायत दर्ज कराई गई है. उन पर हाथापाई करने का आरोप है.

Arijit Singh
अरिजीत सिंह (IANS/ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 7:43 PM IST

बोलपुर (पश्चिम बंगाल): बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक, अरिजीत सिंह कानूनी पचड़ों में फंसते दिख रहे हैं. अरिजीत सिंह और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में एक स्थानीय व्यक्ति के साथ हाथापाई करने के आरोप में लिखित शिकायत दर्ज की गई है.

गायक अरिजीत सिंह और उनके अंगरक्षक के खिलाफ शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. यह शिकायत शांतिनिकेतन के सुभाष पल्ली निवासी कमलाकांत लाहा नाम के एक व्यक्ति ने की है. 13 अगस्त को अरिजीत सिंह के बॉडीगार्ड ने उनके साथ मारपीट की.

क्या है पूरा मामला?
सिंगर अरिजीत सिंह शांतिनिकेतन में शूटिंग कर रहे थे. सुभाषपल्ली निवासी कमलाकांत लाहा उस समय अपने कार्यस्थल जा रहे थे. अरिजीत सिंह के बॉडीगार्ड ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि उन्हें चांग डोला से घसीटा भी गया. इस घटना में कमलाकांत बाबू की सोने की अंगूठी भी खो गई. उसके बाद इसके बाद, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

शिकायतकर्ता का बयान
बीरभूम जिले के पुलिस अधीक्षक ने कहा, 'शिकायत की हर पहलू से जांच की जा रही है.' कमलाकांत लाहा ने कहा, 'मैं अपने काम पर जा रहा था.सड़क जाम थी और शूटिंग चल रही थी. मैं जल्दी में था. मैंने रास्ता पूछा. अरिजीत सिंह के बॉडीगार्ड ने मुझे 5 मिनट रुकने को कहा. मैं खड़ा हो गया.'

कमलाकांत ने आगे कहा, 'वे बहुत देर से आए थे. मैंने फिर से रास्ता पूछा. फिर उन्होंने कहा कि मुझे 30 मिनट इंतजार करना होगा. मैं काम के दबाव में था. जैसे ही मैं जाने वाला था, उनके सुरक्षाकर्मी आए और मेरा हाथ उठाकर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया. उन्होंने मुझे परेशान किया. मेरी अंगूठी खो गई. मैं एक कलाकार हूं, कोई दूसरा कलाकार मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मैंने शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.'

पिछले कुछ महीनों से शांतिनिकेतन में चल रही शूटिंग
मशहूर गायक अरिजीत सिंह पिछले कुछ महीनों से शांतिनिकेतन आ रहे हैं. पता चला है कि वह किसी शूटिंग में व्यस्त हैं. 13 अगस्त को शांतिनिकेतन थाना अंतर्गत तालतोर इलाके में शूटिंग चल रही थी. गायक अरिजीत सिंह भी शूटिंग में शामिल हुए. उस समय, कमलाकांत लाहा नाम का एक व्यक्ति बाइक से कोपई की ओर अपने काम पर जा रहा था. वह शांतिनिकेतन के सुभाषपल्ली का निवासी है. वह पेशे से एक वाद्य यंत्र निर्माता है.

कमलाकांत लाहा शांतिनिकेतन ने पहले मौखिक और फिर अरिजीत सिंह व उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिससे काफी हंगामा मचा हुआ है. पद्मश्री से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय कलाकार अरिजीत सिंह की शूटिंग के दौरान स्थानीय निवासियों के साथ हुए उत्पीड़न को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

