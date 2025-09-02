हैदराबाद: सिवकार्तिकेयन और जाने-माने फिल्ममेकर एआर मुरुगादॉस पहली बार साथ मिलकर एक सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दिल मद्रासी' में काम कर रहे हैं. बता दें कि फिल्म के ऐलान के बाद से ही फैंस में इसका क्रेज देखने मिल रहा है, क्योंकि यह फिल्म 'अमरन' के पावरहाउस एक्टर और भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर के पीछे रहे डायरेक्टर को एक साथ ला रही है.

श्री लक्ष्मी मूवीज द्वारा बनाई जा रही यह फिल्म एक जोश से भरी शानदार एक्सपीरियंस देने का वादा करती है. इतना तय है कि यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने वाली है. ऐसे में हम जहां सिवकार्तिकेयन और ए.आर. मुरुगादॉस की जोड़ी को देखने के लिए उत्साहित हैं, वहीं पहले इस फिल्म का हिंदी वर्जन शाहरुख खान के साथ बनाए जाने की प्लानिंग की गई थी.

हाल ही में एक इंटरव्यू में निर्देशक ए.आर. मुरुगादॉस ने कहा कि, 'मैंने पूरी फिल्म (मद्रासी) शाहरुख खान के साथ प्लान नहीं की थी, लेकिन मैंने यह किरदार उन्हें काफी समय पहले पिच की थी, मैंने उन्हें 7-8 साल पहले बताया था, और उन्हें भी यह पसंद आई थी'.

उन्होंने आगे कहा, 'उस समय मेरे पास सिर्फ किरदार था… सिर्फ एक आइडिया, पूरी स्क्रिप्ट नहीं, फिल्म (मद्रासी) देखने के बाद आप समझेंगे कि मैं ‘किरदार’ से क्या मतलब था, उस समय सिनेमैटोग्राफर रवि के चंद्रन ने मेरे लिए SRK से मिलने का इंतजाम किया, वह बहुत अच्छे थे और उन्होंने कहा था, हम फिल्म करेंगे, लेकिन डिले बहुत लंबी हो गया, इसलिए यह कभी हो नहीं पाई'. बता दें, हाल ही में सलमान खान के साथ उनकी फिल्म सिकंदर बुरी तरह फ्लॉप हुई है.

इसके अलावा, दिल मद्रासी के साथ दर्शकों को एक शानदार सिनेमाई अनुभव मिलने वाला है, जिसकी वजह सिवाकार्तिकेयन और निर्देशक ए.आर. मुरुगादॉस का पहली बार एक साथ काम करना है। यही वजह है कि फिल्म बिना किसी शक एक बड़ी और इंतजार करने लायक है।

फिल्म के टाइटल की एक झलक ने ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह जगा दिया है और यह साफ हो गया है कि इसमें बड़ा सिनेमैटिक स्पेक्टेकल देखने को मिलेगा. सिवकार्तिकेयन इस बार इंटेंस एक्शन अवतार में नजर आएंगे, जिसे देखने के लिए फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी सुदीप एलामोन ने संभाली है, जबकि म्यूजिक का जिम्मा अनिरुद्ध रविचंदर ने लिया है. उन्होंने वाय दिस कोलावेरी दी से डेब्यू किया था, जिसके बाद बीस्ट, विक्रम, जेलर, जवान, लियो, इंडियन 2 जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को म्यूजिक दिया है.

एआर मुरुगादॉस एक मशहूर निर्देशक हैं और उन्हें खासकर सामाजिक मुद्दों पर आधारित एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है. उन्होंने गजनी, हॉलिडेः ए सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी, कत्थी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं.

अनिरुद्ध रविचंदर एक बहुत ही जाने माने संगीतकार और प्लेबैक सिंगर हैं, जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं, साथ ही तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी. 'दिल मद्रासी', जिसे एआर मुरुगादॉस निर्देशित और श्री लक्ष्मी मूवीज़ ने प्रोड्यूस किया है, में स्टार कास्ट और दमदार एक्टिंग देखने को मिलेगी.

इसमें रुक्मिणी वासंथ के साथ विद्युत जम्वाल, बिजू मेनन, शबीर और विक्रांत जैसे पावरफुल कलाकार शामिल हैं. फिल्म का एडिटिंग श्रीकर प्रसाद ने किया है और केविन और धिलिप मास्टर्स ने एक्शन क्रिएशन की कमान संभाली है। 'दिल मद्रासी' 5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी.

