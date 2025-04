ETV Bharat / entertainment

'जाट' के क्रेज के बीच 'सिकंदर' ने 11वें दिन कितनी की कमाई?, क्या सनी देओल की फिल्म के टिक पाएंगे 'भाईजान'? - SIKANDAR BOX OFFICE

सिकंदर बॉक्स ऑफिस ( Film Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 10, 2025 at 10:56 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 11:17 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: सलमान खान और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म सिकंदर ने बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन पूरे कर लिए हैं. सिकंदर ने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. सिकंदर आज 10 अप्रैल को अपनी रिलीज के 12वें दिन में पहुंच चुकी है. इस बीच सिकंदर की रिलीज के 12वें दिन सनी देओल की मास एक्शन फिल्म जाट भी रिलीज हो गई है और ऐसे में सिकंदर की कमाई पर बड़ा असर पड़ने वाला है. जाट के अलावा साउथ सिनेमा से तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की गुड बैड अगली और मलयालम स्टार ममूटी की बाजुका भी आज 10 अप्रैल को रिलीज हुई है. सिकंदर की 11वें दिन की कमाई सैकनिल्क के अनुसार, सिकंदर ने 11वें दिन 1.35 करोड़ रुपये (अनुमानित) कमाई की है. वहीं, फिल्म ने 10वें दिन 1.5 करोड़ रुपये कमाए थे. सिकंदर की कमाई दिन ब दिन गिरती ही जा रही है. सैकनिल्क के अनुसार सिंकदर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 107.10 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और 9 दिनों में फिल्म ने वर्ल्डवाइड 200.09 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अब जाट के आगे सिकंदर का कमाना और भी मुश्किल हो सकता है. जाट की बॉक्स ऑफिस पर दस्तक साउथ फिल्म डायरेक्टर गोपिचंद मलिनेनी के डायरेक्शन में बनी फिल्म जाट आज 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में चल पड़ी है. फिल्म को लेकर दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. जाट सनी देओल की साउछ डेब्यू फिल्म है, जिसे पुष्पा के मेकर्स ने बनाया है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म जाट 10-12 करोड़ रुपये से ओपनिंग कर सकती है. सनी देओल दो साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर उतरे हैं. अगस्त 2023 में उनकी फिल्म गदर 2 रिलीज हुई थी, जिसने 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. अब देखना होगा कि सनी के फैंस को उनकी फिल्म जाट कितनी पसंद आती है. ये भी पढ़ें: 'जाट' X रिव्यू: फैंस ने सनी देओल की फिल्म की 'सिकंदर' से की तुलना, जानें किसको बताया बेहतर - JAAT X REVIEW

Last Updated : April 10, 2025 at 11:17 AM IST