शोले@50: 70 के दशक की सबसे कमाऊ फिल्म, इतना था बजट, स्टारकास्ट को मिली थी कितनी फीस, किसे मिला था फ्रिज, जानें - SHOLAY 50 YEARS

इस 15 अगस्त 2025 को शोले अपने 50 साल पूरे करने जा रही है. यह फिल्म साल 1975 में रिलीज हुई थी.

Sholay@ 50 Starcast Fee
फिल्म शोले (Film Sholay Poster)
Published : August 13, 2025 at 1:04 PM IST

हैदराबाद: इस आजादी दिवस 2025 पर इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म शोले अपने 50 साल पूरे करने जा रही है. शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की थी. शोले 70 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जो 5 सालों तक यानि 2000 दिनों तक थिएटरों में लगी रही थी. शोले को बहुत कम बजट में तैयार किया गया था और इसने अपने बजट से 10 गुना से भी ज्यादा कमाया था. शोले के 50 साल पूरे होने से पहले आज हम बात करेंगे फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में

फिल्म का बजट, कलेक्शन और स्टार कास्ट की फीस

शोले का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था और कहानी लिखी थी सलीम-जावेद की जोड़ी ने. शोले का बजट 3 करोड़ रुपये था फिल्म ने 35 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. फिल्म की स्टारकास्ट की फीस की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा धर्मेंद्र को फीस मिली थी. वीरू के रोल के लिए धर्मेंद्र ने 1.5 लाख रुपये 'ठाकुर' बने संजीव कुमार को 1.25 लाख रुपये, अमिताभ बच्चन को एक लाख रुपये, बसंती के लिए हेमा मालिनी ने 75 हजार रुपये विलेन गब्बर के लिए एक्टर अमजद खान ने 65 हजार रुपये जया बच्चन को राधा के रोल के लिए महज 35 हजार रुपये, सांभा के रोल के लिए एक्टर मैक मोहन को 12 हजार रुपये, विजू खोटे को कालिया के रोल के लिए 10 हजार रुपये और एक्टर एके हंगल को इमाम साहब के रोल के लिए 8 हजार रुपये फीस मिली थी.

शोले की स्टारकास्ट की फीस 4 लाख 53 हजार रुपये में निपट गई थी. बता दें, एक्टर सचिन पिलगांवकर को बतौर फीस पैसे नहीं, बल्कि फ्रिज मिला था. एक्टर ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि 70 के दशक में फ्रिज मिलना बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त बहुत कम घरों में फ्रिज होता था.

70 के दशक की सबसे कमाऊ फिल्म

बता दें, शोले 70 के दशक की सबसे कमाऊ फिल्म है, जिसने बॉबी, मुकद्दर का सिकंदर, रोटी कपड़ा और मकान, अमर अकबर एंथनी जैसी ब्लॉकबस्टर से भी ज्यादा कमाई की थी. शोले ने 15 सालों से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डधारी बनी रही मुगल-ए-आजम का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था.

