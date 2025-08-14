हैदराबाद: धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया बच्चन और अमजद खान स्टारर फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म है, जो इंडियन सिनेमा में अमर हो चुकी है. 15 अगस्त 1975 में रिलीज में हुई फिल्म को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म का स्क्रीनप्ले और डायलॉग सलीम-जावेद की जोड़ी ने ऐसा लिखा कि लोग आज भी नहीं भूले हैं. इस स्वतंत्रता दिवस शोले अपनी रिलीज के 50 साल पूरे करने जा रही है. शोले इतनी बड़ी हिट हुई कि 70 के दशक सबसे कमाऊ फिल्म बन गई. शोले का बजट 3 करोड़ रुपये था और फिल्म ने 35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

शोले की कहानी?

शोले की कहानी एक काल्पनिक गांव रामगढ़ की है, जहां गब्बर (अमजद खान) नामक डाकू आतंक मचाता है. वह पुलिस ऑफिर ठाकुर (संजीव कुमार) के साथ एक मुठभेड़ में जमकर हमला करता है और इसके बाद ठाकुर को कैद कर उसके दोनों हाथ काट देता है. ठाकुर इसका बदला लेने के लिए जेल में बंद जय-वीरू (अमिताभ-धर्मेंद्र) की जोड़ी को गांव में लाता है और उन्हें ट्रेंड करता है, लेकिन जय-वीरु इसे सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन जब गब्बर एक दिन गांव पर हमला कर देता तो हैं, तो जय-वीरू को पता चलता है कि आखिर इस गांव में गब्बर का कितना खौफ है. इसके बाद फिल्म में जय-वीरू और ठाकुर तीनों मिलकर गब्बर से बदला लेने में जुट जाते हैं.

जेन Z को जरूर देखनी चाहिए शोले

शोले के डायलॉग आज भी पुराने लोगों की जुबां पर रटे हुए हैं, लेकिन जेन Z (1997 से 2012) को इस फिल्म के बारे में जरूर जानना चाहिए. अगर इस जनरेशन के लोग इस फिल्म को देख लें, तो वो भी फिल्म के इन दमदार डायलॉग्स को भूल नहीं पाएंगे.

शोले फिल्म के डायलॉग्स

1. हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं (धर्मेंद्र)

2. हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं (असरानी)

3. यूंकी, ये कौन बोला? (हेमा मालिनी)

5. एक-एक को चुन-चुन के मारूंगा, चुन-चुन के मारूंगा (धरमेंद्र)

6. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? (एके हंगल)

7. चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है (हेमा मालिनी)

8. तुम अगर एक मारोगे तो हम चार मारेंगे (धर्मेंद्र)

9. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना (धर्मेंद्र)

10. मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती हैं (अमिताभ बच्चन)

11. ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है गब्बर (संजीव कुमार)

12. ठाकुर न झुक सकता है, न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है (संजीव कुमार)

13. रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है (संजीव कुमार)

14. 'लोहा गरम है मार दो हथौड़ा' (संजीव कुमार)

15. सरदार, मैंने आपका नमक खाया है सरदार (विजू खोटे)

16 अरे ओ सांभा कितने आदमी थे ? (अमजद खान)

17. तुम तीन और वो दो फिर भी खाली हाथ लौट आए (अमजद खान)