ETV Bharat / entertainment

'सैयारा' वाली जनरेशन को जरूर देखनी चाहिए 'शोले', जुबां पर रट जाएंगे कल्ट क्लासिक फिल्म के ये दमदार डायलॉग्स - 50 YEARS OF SHOLAY

Gen Z अगर असली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो 50 साल पुरानी फिल्म शोले को एक बार जरूर देखें.

Sholay@50
शोले के 50 साल पूरे (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2025 at 12:47 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया बच्चन और अमजद खान स्टारर फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म है, जो इंडियन सिनेमा में अमर हो चुकी है. 15 अगस्त 1975 में रिलीज में हुई फिल्म को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म का स्क्रीनप्ले और डायलॉग सलीम-जावेद की जोड़ी ने ऐसा लिखा कि लोग आज भी नहीं भूले हैं. इस स्वतंत्रता दिवस शोले अपनी रिलीज के 50 साल पूरे करने जा रही है. शोले इतनी बड़ी हिट हुई कि 70 के दशक सबसे कमाऊ फिल्म बन गई. शोले का बजट 3 करोड़ रुपये था और फिल्म ने 35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

शोले की कहानी?

शोले की कहानी एक काल्पनिक गांव रामगढ़ की है, जहां गब्बर (अमजद खान) नामक डाकू आतंक मचाता है. वह पुलिस ऑफिर ठाकुर (संजीव कुमार) के साथ एक मुठभेड़ में जमकर हमला करता है और इसके बाद ठाकुर को कैद कर उसके दोनों हाथ काट देता है. ठाकुर इसका बदला लेने के लिए जेल में बंद जय-वीरू (अमिताभ-धर्मेंद्र) की जोड़ी को गांव में लाता है और उन्हें ट्रेंड करता है, लेकिन जय-वीरु इसे सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन जब गब्बर एक दिन गांव पर हमला कर देता तो हैं, तो जय-वीरू को पता चलता है कि आखिर इस गांव में गब्बर का कितना खौफ है. इसके बाद फिल्म में जय-वीरू और ठाकुर तीनों मिलकर गब्बर से बदला लेने में जुट जाते हैं.

जेन Z को जरूर देखनी चाहिए शोले

शोले के डायलॉग आज भी पुराने लोगों की जुबां पर रटे हुए हैं, लेकिन जेन Z (1997 से 2012) को इस फिल्म के बारे में जरूर जानना चाहिए. अगर इस जनरेशन के लोग इस फिल्म को देख लें, तो वो भी फिल्म के इन दमदार डायलॉग्स को भूल नहीं पाएंगे.

शोले फिल्म के डायलॉग्स

1. हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं (धर्मेंद्र)

2. हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं (असरानी)

3. यूंकी, ये कौन बोला? (हेमा मालिनी)

5. एक-एक को चुन-चुन के मारूंगा, चुन-चुन के मारूंगा (धरमेंद्र)

6. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? (एके हंगल)

7. चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है (हेमा मालिनी)

8. तुम अगर एक मारोगे तो हम चार मारेंगे (धर्मेंद्र)

9. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना (धर्मेंद्र)

10. मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती हैं (अमिताभ बच्चन)

11. ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है गब्बर (संजीव कुमार)

12. ठाकुर न झुक सकता है, न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है (संजीव कुमार)

13. रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है (संजीव कुमार)

14. 'लोहा गरम है मार दो हथौड़ा' (संजीव कुमार)

15. सरदार, मैंने आपका नमक खाया है सरदार (विजू खोटे)

16 अरे ओ सांभा कितने आदमी थे ? (अमजद खान)

17. तुम तीन और वो दो फिर भी खाली हाथ लौट आए (अमजद खान)

ये भी पढे़ं:

'शोले' ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हुई थी ये देशभक्ति फिल्में, अब OTT पर हैं उपलब्ध - INDEPENDENCE DAY 2025

शोले@50: 70 के दशक की सबसे कमाऊ फिल्म, इतना था बजट, स्टारकास्ट को मिली थी कितनी फीस, किसे मिला था फ्रिज, जानें - SHOLAY 50 YEARS

हैदराबाद: धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया बच्चन और अमजद खान स्टारर फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म है, जो इंडियन सिनेमा में अमर हो चुकी है. 15 अगस्त 1975 में रिलीज में हुई फिल्म को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म का स्क्रीनप्ले और डायलॉग सलीम-जावेद की जोड़ी ने ऐसा लिखा कि लोग आज भी नहीं भूले हैं. इस स्वतंत्रता दिवस शोले अपनी रिलीज के 50 साल पूरे करने जा रही है. शोले इतनी बड़ी हिट हुई कि 70 के दशक सबसे कमाऊ फिल्म बन गई. शोले का बजट 3 करोड़ रुपये था और फिल्म ने 35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

शोले की कहानी?

शोले की कहानी एक काल्पनिक गांव रामगढ़ की है, जहां गब्बर (अमजद खान) नामक डाकू आतंक मचाता है. वह पुलिस ऑफिर ठाकुर (संजीव कुमार) के साथ एक मुठभेड़ में जमकर हमला करता है और इसके बाद ठाकुर को कैद कर उसके दोनों हाथ काट देता है. ठाकुर इसका बदला लेने के लिए जेल में बंद जय-वीरू (अमिताभ-धर्मेंद्र) की जोड़ी को गांव में लाता है और उन्हें ट्रेंड करता है, लेकिन जय-वीरु इसे सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन जब गब्बर एक दिन गांव पर हमला कर देता तो हैं, तो जय-वीरू को पता चलता है कि आखिर इस गांव में गब्बर का कितना खौफ है. इसके बाद फिल्म में जय-वीरू और ठाकुर तीनों मिलकर गब्बर से बदला लेने में जुट जाते हैं.

जेन Z को जरूर देखनी चाहिए शोले

शोले के डायलॉग आज भी पुराने लोगों की जुबां पर रटे हुए हैं, लेकिन जेन Z (1997 से 2012) को इस फिल्म के बारे में जरूर जानना चाहिए. अगर इस जनरेशन के लोग इस फिल्म को देख लें, तो वो भी फिल्म के इन दमदार डायलॉग्स को भूल नहीं पाएंगे.

शोले फिल्म के डायलॉग्स

1. हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं (धर्मेंद्र)

2. हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं (असरानी)

3. यूंकी, ये कौन बोला? (हेमा मालिनी)

5. एक-एक को चुन-चुन के मारूंगा, चुन-चुन के मारूंगा (धरमेंद्र)

6. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? (एके हंगल)

7. चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है (हेमा मालिनी)

8. तुम अगर एक मारोगे तो हम चार मारेंगे (धर्मेंद्र)

9. बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना (धर्मेंद्र)

10. मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती हैं (अमिताभ बच्चन)

11. ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है गब्बर (संजीव कुमार)

12. ठाकुर न झुक सकता है, न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है (संजीव कुमार)

13. रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है (संजीव कुमार)

14. 'लोहा गरम है मार दो हथौड़ा' (संजीव कुमार)

15. सरदार, मैंने आपका नमक खाया है सरदार (विजू खोटे)

16 अरे ओ सांभा कितने आदमी थे ? (अमजद खान)

17. तुम तीन और वो दो फिर भी खाली हाथ लौट आए (अमजद खान)

ये भी पढे़ं:

'शोले' ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हुई थी ये देशभक्ति फिल्में, अब OTT पर हैं उपलब्ध - INDEPENDENCE DAY 2025

शोले@50: 70 के दशक की सबसे कमाऊ फिल्म, इतना था बजट, स्टारकास्ट को मिली थी कितनी फीस, किसे मिला था फ्रिज, जानें - SHOLAY 50 YEARS

For All Latest Updates

TAGGED:

DHARMENDRA AND AMITABH BACHCHAN50 YEARS OF SHOLAYSHOLAY DIALOGUESशोले के 50 साल पूरे50 YEARS OF SHOLAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.