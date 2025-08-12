ETV Bharat / entertainment

अमिताभ बच्चन का KBC 17 में खुलासा, 'शोले' के सेट पर ही सो जाते थे धर्मेंद्र, बताया- जब आधी रात को... - AMITABH BACHCHAN

अमिताभ ने केबीसी 17 में बताया है कि एक बार आधी रात को वह और धर्मेंद्र जा रहे थे और गाड़ी खराब हो गई थी.

Published : August 12, 2025 at 2:32 PM IST

हैदराबाद: धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार और जया बच्चन स्टारर आइकॉनिक फिल्म शोले आगामी 15 अगस्त को अपने 50 साल पूर करने जा रही है. रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी. शोले आज भी लोगों के बीच जिंदा है और लोग इसे देखना खूब पसंद करते हैं. शोले के डायलॉग और इसके किरदार आज भी लोगों को याद है. अब फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा अमिताभ बच्चन ने शेयर किया है. अमिताभ ने बीती 11 अगस्त को शुरू हुए कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में एक दर्शक के सवाल पर फिल्म से जुड़े बीटीएस किस्से के बारे में बताया है.

सेट पर ही सो जाते थे धर्मेंद्र

दर्शक ने पूछा, 'सर शोले के बीटीएस के बारे में बताइए ना'. तो इस पर बिग बी ने कहा, 'शोले के कई किस्से हैं, काफी साल अपने वहां शूटिंग की, धर्म पाजी भी एकदम बिंदास है, कल क्या होगा इसकी कोई चिंता नहीं रहती है, उन्हें कोई फिक्र नहीं खुलकर जीना, जहां शूटिंग हुई थी रामगढ़ शहर का नाम बन गया, वहां ऐसा कोई शहर नहीं था, रात को शूटिंग हुआ करती थी, तो धर्म जी कहते थे, यार तुम लोग चले जाए, मैं यहीं सो जाऊंगा, हमें होटल के लिए ऊटी ( बैंगलुरु ) जाना पड़ता था, डेढ़ घंटा लगता था, वो वहीं सो जाते थे, हम दोनों साथ में आते थे, वो अपनी गाड़ी से आते थे और हमे भी एक गाड़ी मिली हुई थी, बैंगलुरु से निकल ही रहे थे, आधी रात मुख्य सड़क से हमारी गाड़ी खराब हो गई'.

आधी रात को खराब हो गई थी कार

इसके बाद, बिगी बी ने कहा, 'जब लोगों को पता चला तो वो बोले अरे धर्मेंद्र, तीस चालीस लोग इकट्ठा हो गए, धर्म बोले चलो उतरते हैं और हम कार से उतरे एक ऑटो आ रहा था और हमने ऑटो पकड़ा और निकल गए रामगढ़'.

बता दें, फिल्म शोले का स्क्रीनप्ले और डायलॉग सलीम-जावेद की जोड़ी ने लिखे थे. फिल्म में आर डी बर्मन का म्यूजिक था. फिल्म साल 1975 की सबसे कमाऊ फिल्म थी, जिसने 15 साल तक कमाई रिकॉर्ड रखने वाली फिल्म मुगल ए आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया था.

